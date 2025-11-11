Entenda o projeto antifacção e as alterações feitas por Derrite na Câmara

Em tramitação acelerada no Congresso Nacional após a operação deflagrada pelo governo do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho (CV), o Projeto de Lei (PL) Antifacção foi elaborado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e é relatado na Câmara pelo deputado federal Guilherme Derrite (Progressistas-SP).

Logo após ser anunciado pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), o nome de Derrite gerou conflitos. Isso porque o parlamentar se licenciou recentemente do cargo de secretário estadual da Segurança Pública de São Paulo para voltar à Câmara e, mesmo antes de assumir oficialmente a relatoria, já havia dito que faria alterações no PL de Lula, incluindo a restrição à participação da Polícia Federal nas investigações sobre as facções.

O texto foi alterado nessa segunda-feira (10) e já deve ser votado nesta quarta (12), conforme previsão da Casa.

Veja também PontoPoder Após operação no Rio, AGU deve acelerar análise de 'pacote antifacção'

Motta garante que PF não perderá prerrogativas

Nesta terça (11), Hugo Motta, por sua vez, afirmou que não permitirá que a PF perca prerrogativas no combate ao crime organizado e que não aceitará nenhuma proposta que coloque em risco a soberania nacional, em razão do combate às facções.

Para o político, é preciso analisar o PL de maneira técnica, sem politizar o assunto, e entregar uma proposta que dê condições para as forças policiais estaduais e federais atuarem juntas contra essas organizações. A declaração foi dada após o governo federal criticar a restrição da atuação da PF proposta por Derrite.

A Câmara não permitirá, em nenhum momento, que a Polícia Federal perca suas prerrogativas. Isso é inegociável. O relator [Derrite] conversou com o diretor da PF, e penso que o ministro da Justiça [Ricardo Lewandowski] deve trazer novas soluções. [...] Dizer que a Câmara vai tirar o poder da PF não é verdade. Vamos fortalecer o Ministério Público nos estados e as polícias estaduais para terem mais instrumentos para enfrentar o crime organizado". Hugo Motta Presidente da Câmara Federal

Veja também PontoPoder Elmano diz que determinou polícia do Ceará a avançar contra facções 'com a força que for necessária'

O que é o PL Antifacção?

O PL Antifacção busca aumentar a atuação do governo federal no combate a grupos criminosos organizados no Brasil, como o CV, o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Terceiro Comando Puro (TCP). "Vamos mostrar como que se enfrenta essas facções, que vivem de explorar o povo mais humilde desse País", falou Lula ao assinar o projeto.

Entre outras providências, o texto:

eleva para até 30 anos as penas para integrantes de facções;

cria novas ferramentas de investigação, com possibilidade de infiltração de agentes policiais em empresas investigadas por lavagem de dinheiro;

prevê o afastamento de agente público envolvido com o crime organizado;

possibilita a cooperação policial internacional e inclui o setor privado na busca por provas e informações de interesse das investigações quando cabível.

Veja também PontoPoder Oposição da Alece propõe CPI para investigar expulsão de moradores por facções no Ceará País Moraes anuncia que PF abriu inquérito sobre crime organizado no RJ

O que propõe Derrite?

O novo texto apresentado pelo relator do processo na Câmara, Guilherme Derrite, prevê que a investigação criminal caberá somente às polícias civis e que a competência para o processamento e o julgamento será da Justiça Estadual, o que limita o papel da PF no combate às facções.

O relator também equipara a pena de facção criminosa a terrorismo, obriga que as penas para líderes das organizações sejam cumpridas em presídios de segurança máxima, proíbe anistia, graça, indulto e liberdade condicional e corta auxílio-reclusão para familiares de condenados e aumenta a progressão do regime de 40% para 70% do cumprimento da pena.

Em relação à equiparação entre as facções e grupos terroristas, a gestão Lula é contra a mudança e alega que isso abre possibilidade para intervenções externas e retaliações contra instituições financeiras do Brasil.

Quem é Guilherme Derrite?

Natural de Sorocaba, o deputado Guilherme Derrite é policial e ex-secretário estadual da Segurança Pública de São Paulo.

Legenda: Guilherme Derrite é o relator do PL Antifacção na Câmara dos Deputados. Foto: Pablo Valadares / Câmara dos Deputados.

Em 2019, ele se formou em Direito pela Universidade Cruzeiro do Sul e, na mesma instituição, concluiu o curso de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas. Atualmente, é mestrando em Polícias Públicas pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).

Na polícia paulista, atuou como tenente nas Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota) de 2010 a 2013, quando passou a chefiar o pelotão de Força Tática do 49º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M).