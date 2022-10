Bolsonaro cita meme 'Bora Bill' em vídeo e arrisca vaia cearense para pedir votos a nordestinos

O presidente Jair Bolsonaro (PL) fez um aceno ao eleitorado do Nordeste usando o meme "Bora, Bill" e simulou uma vaia, grito típico do Ceará, para pedir voto no segundo turno das eleições. A declaração consta em uma nova peça publicitária divulgada nas redes sociais do candidato à reeleição.

“Você sabia que a primeira-dama é filha de um nordestino? De um cearense ‘cabra da peste’? Nesse próximo domingo, você, ‘filho do Bill’, ‘tio do Bill’, você, ‘cabra da peste’. Eu peço, no próximo dia 30, vote 22 vote Bolsonaro [para] presidente”, conclama ele.

O vídeo é mais uma investida da campanha para diminuir a rejeição do presidente nos nove estados do Nordeste, região em que o candidato do PT, Lula, obteve 21,7 milhões de votos no primeiro turno ante 8,7 milhões de Bolsonaro.

Para o segundo turno, o Datafolha projetou, em pesquisa divulgada na última sexta-feira (14), que, na região, o petista segue na liderança (68%) enquanto o atual chefe do Executivo soma 27%.

Xenofobia

O Nordeste passou a ser alvo de ataques xenofóbicos por apoiadores de Bolsonaro insatisfeitos com a performance positiva de Lula. Um perfil autodenominado patriota, por exemplo, afirmou que a região tem "mais miséria, mais fome, menos saúde e educação" por causa da escolha de voto.

O próprio presidente chegou a associar a vitória de Lula ao analfabetismo na região, onde "a esquerda entra, leva o analfabetismo, leva a falta de cultura, leva o desemprego, leva a falta de esperança".

Após a repercussão negativa de sua fala, ele voltou atrás e pediu que os apoiadores parem com as ofensas. “Desconheço críticas [ao Nordeste]. Se alguém estiver fazendo essas críticas aí está completamente equivocado. O Brasil é um só país”,