Bolsonaro comenta vitória de Lula no Nordeste e associa região ao analfabetismo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) associou, em transmissão pelo Facebook nesta quarta-feira (5), o analfabetismo à derrota sofrida para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na região Nordeste.

"Lula venceu em 9 dos 10 estados com maior taxa de analfabetismo. Você sabe quais são esses estados? No nosso Nordeste. Não é só taxa de analfabetismo alta ou mais grave nesses estados. Outros dados econômicos agora também são inferiores na região", comentou Jair Bolsonaro.

Assista trecho de live de Bolsonaro sobre o Nordeste:

O atual presidente ainda relacionou as gestões do PT no Nordeste aos baixos índices de desenvolvimento. "Esses estados do Nordeste estão há 20 anos sendo administrados pelo PT. Onde a esquerda entra, leva o analfabetismo, leva a falta de cultura, leva o desemprego, leva a falta de esperança. É assim que age a esquerda no mundo todo", declarou.

Números do primeiro turno

Legenda: Lula e Bolsonaro disputarão o segundo turno no dia 30 de outubro Foto: Thiago Gadelha

No primeiro turno das eleições, no último domingo (2), Lula obteve 48,43% dos votos válidos (que desconsideram brancos e nulos), enquanto Bolsonaro teve 43,2%.

Lula recebeu 57.259.405 votos do eleitorado, enquanto Bolsonaro conseguiu o apoio de 51.072.234 eleitores. Abstenções somaram 32.770.841 (20,95%). Votos nulos foram 3.487.873 (2,82%) e brancos 1.964.777 (1,59%).

O Nordeste foi a região em que os dois principais candidatos tiveram a maior diferença de votos: Lula fez 66,76%, contra 26,97% de Bolsonaro.

O petista também venceu no Norte, mas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste o atual presidente saiu vencedor.