Auditoria do TCU confirma segurança de processo eleitoral e urnas eletrônicas

O Tribunal de Contas da União (TCU) confirmou que a auditoria realizada nas urnas eletrônicas e em todo o processo eleitoral do último domingo (2) não encontrou nenhuma irregularidade ou fragilidade. O anúncio foi feito pelo presidente da Corte de Contas, ministro Bruno Dantas.

"Registro o sucesso desta ação de fiscalização realizada por esta corte, que evidenciou, uma vez mais, a transparência do sistema eleitoral brasileiro", declarou Dantas. "A análise foi encerrada no início do dia 3/10 e o processo de conferência de votos por candidato para os cargos de Senador, Governador e Presidente não registrou nenhuma inconsistência de dado incorreto."

A auditoria confirmou a segurança do sistema eleitoral brasileiro. Na última quarta-feira (28), O PL, partido do presidente, divulgou um documento em que aponta, sem nenhum tipo de evidência, que as urnas eletrônicas podem ser fraudadas por servidores do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O órgão disse que o documento não tem nenhum amparo na realidade.