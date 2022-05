Domingos Filho diz que seria "imaturo" querer interferir em escolha do PDT: "não fazemos vetos"

Enquanto integrantes do PDT travam uma disputa interna sobre a candidatura ao Governo do Ceará, o presidente do PSD no Estado, o ex-vice-governador Domingos Filho, diz que seu partido está determinado a ser vice na chapa governista.

Para isso, uma das estratégias da sigla é se manter longe da discussão interna dos pedetistas, postura que diverge da adotada por outros dirigentes de partidos do arco de aliança, como PT, MDB e PP.

Caciques políticos dessas três siglas já declararam, ao longo das últimas semanas, apoio ao PDT no Ceará, mas com a condição de que a candidata seja a atual governadora Izolda Cela (PDT), que tentaria a reeleição.

As falas dos dirigentes sinalizam que a aliança será inviabilizada caso a candidatura seja de algum dos outros três pré-candidatos da legenda: o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, o deputado federal Mauro Filho e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão.

Sem cizânia

"Temos as melhores relações com todos os pré-candidatos, entendemos que é uma escolha do PDT e não seremos nós, sem sermos convidados, que iremos opinar, não temos por que favorecer ou estimular a cizânia de outro partido", disse Domingos Filho em entrevista ao Diário do Nordeste.

Domingos Filho (PSD) Presidente do PSD no Ceará "Até porque seria imaturo, do ponto de vista político, estarmos pleiteando espaço de vice e querendo indicar por outro partido quem vai ser o candidato. Isso poderia transparecer como veto, nós não fazemos vetos na política"

Para integrantes do PDT, a postura do ex-senador Eunício Oliveira, do MDB, e do deputado estadual Zezinho Albuquerque, do PP, apoiando o nome de Izolda, soou como veto aos outros pré-candidatos. No caso do PT, alguns parlamentares da sigla falam abertamente, nos bastidores, sobre "veto" ao nome do ex-prefeito Roberto Cláudio. O ex-mandatário é adversário dos petistas em Fortaleza.

Segundo Domingos Filho, apesar da posição dos dirigentes aliados, não há pressão para que o PSD manifeste apoio a alguns dos pré-candidatos do PDT. "Essas questões só se definem realmente mais lá para o final, nas convenções, lá para o fim de julho", disse.

Na última segunda-feira (26), o presidente do PSD participou de reunião com o ex-governador Camilo Santana. O político, no entanto, fez mistério sobre os assuntos tratados no encontro.

"Avaliamos os cenários, mas é praxe esse diálogo", disse. Uma semana antes, ex-vice-governador esteve com a governadora Izolda Cela, em reunião no Palácio da Abolição.