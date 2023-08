De saída do PL, Yury do Paredão aparece ao lado de Lula em ato de governo sobre romarias religiosas

O deputado federal Yury do Paredão, de saída do PL, segue demonstrando sua aproximação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em postagem nesta quarta-feira (2), lembrou que esteve no gabinete do petista para a sanção da lei que reconhece o uso do "Pau de Arara" em romarias religiosas como patrimônio cultural e imaterial do Brasil.

Ele esteve ao lado de lideranças políticas e religiosas do Cariri, sua base eleitoral, como o deputado estadual Fernando Santana (PT); o prefeito de Juazeiro do Norte, Gledson Bezerra (Podemos); e o ex-prefeito da cidade Arnon Bezerra (PTB).

O líder do governo Lula, José Guimarães (PT), e o Assessor Especial da Secretaria Especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Ilário Marques (PT), também marcaram presença.

"Ontem estive presente no gabinete do presidente Lula, onde ele sancionou a Lei reconhecendo o transporte de pau de arara como patrimônio cultural imaterial do Brasil. Essa lei é um marco para milhares de romeiros que praticam manifestações religiosas e utilizam esse meio de transporte para seus deslocamentos. [...] Uma grande conquista para o Cariri e para o Nordeste brasileiro. Vamos seguir valorizando e preservando nossa cultura e nossas raízes!", disse Yury na publicação.

Essa não é a primeira vez que o deputado sinaliza ao governo após o imbróglio com o PL. Na mesma semana em que a expulsão foi anunciada, ele publicou elogios ao Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do governo federal lançado nos dias anteriores.

"O projeto Desenrola, lançado pelo governo Lula, visa limpar 2,5 milhões de nomes, impulsionando o consumo e estimulando a geração de mais oportunidades de empregos. Uma iniciativa importante para a retomada econômica do país", disse o parlamentar, por meio do Twitter.

Expulsão do PL

A validação das principais pautas do Governo Lula e o ato de "fazer o L" em agendas da gestão petista levaram à expulsão do deputado do PL. Há duas semanas, o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, bateu o martelo e consolidou a decisão de desfiliação de Yury. O parlamentar está enfrentando processo por infidelidade partidária.

Depois disso, nomes petistas como José Guimarães e o governador Elmano de Freitas saíram em defesa não só de Yury, mas dos demais de parlamentares cearenses do PL que têm votado com o governo no Congresso.

O líder de Lula, inclusive, chegou a dizer que indicaria uma nova legenda para o deputado, que vai manter o mandato na Câmara, mesmo que sem partido por um período.

"Eu mesmo vou ligar para ele, já externei minha solidariedade, vou conversar com ele, vou sugerir para qual partido ele deveria ir dentro desse espectro dos partidos que estão na base do governo, eu acho que tem espaço para todo mundo", afirmou ao PontoPoder.

Vale lembrar que Yury tem interesses eleitorais no Cariri não só em 2026, mas também em 2024. Ele é um dos cotados para a disputa à Prefeitura de Juazeiro do Norte, por onde Lula já passou em agenda oficial neste ano, em um dos episódios que desgastou a relação do deputado com o PL.

