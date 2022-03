Arthur do Val é alvo de pedidos de cassação após falas machistas contra ucranianas

Arthur do Val (Podemos), deputado estadual paulista conhecido como Mamãe Falei, já é alvo de pelo menos dez pedidos de cassação de mandato após retornar da Ucrânia e proferir falas machistas contra as mulheres do país. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) começou a receber as representações nesta segunda-feira (7).

Os pedidos que podem levar à perda do mandato de Do Val devem ser analisados ainda nesta semana. Os requerimentos contam com nomes de deputados da direita e da esquerda e, inclusive, um deles, foi assinado por 17 parlamentares. As informações são da Folha de S. Paulo.

Representações

A sessão plenária desta segunda Alesp foi marcada por pedidos de cassação do deputado. Mônica Seixas (PSol) pontuou que é necessária uma punição mais grave.

“A política não pode ser o lugar de violência machista. Entramos com um pedido de cassação, e que dessa vez não tenha passada de pano, que não tenha colega se autoprotegendo. Amanhã é dia 8 de março, espero que a presidente do Conselho de Ética convoque uma reunião do conselho para acolher algum dos pedidos de cassação apresentados”, ponderou a parlamentar.

Gil Diniz (PL) defendeu a cassação do político e o chamou Mamãe Falei de “vagabundo”, “lixo” e “mau-caráter”.

Já o presidente da Alesp, deputado Carlão Pignatari (PSDB), disse que a Casa Legislativa "repudia comportamentos sexistas e machistas" e garantiu que "nenhum caso ficará sem resposta, nada será varrido para debaixo do tapete".

Veja algumas das representações pedidas:

Emídio de Souza (de advertência até cassação)

Isa Penna (de advertência até suspensão)

Professora Bebel (de advertência até cassação)

Sargento Neri (cassação)

Luiz Fernando (cassação)

Gil Diniz (cassação)

Major Mecca (cassação)

Altair Morais (cassação)

17 deputados (cassação)

Janaína Paschoal (de advertência até cassação)

Conselho de Ética

Segundo a Folha, a presidente do Conselho de Ética, deputada Maria Lúcia Amary (PSDB), comentou que a investigação deve ser célere, com a conclusão prevista dentro de dois meses no órgão.

Na tarde desta segunda, está prevista ainda a entrega de mais um pedido de cassação, assinado pela seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em conjunto com mais deputadas.

Falas polêmicas

O deputado visitou a Ucrânia, que está sofrendo com invasões russas, na semana passada e enviou áudios para amigos comentando que as mulheres ucranianas são "fáceis" por serem pobres.

"Vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui minha carta do Instagram, cheia de inscritos, funciona demais. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas ‘minas’, em dois grupos de ‘mina’, e é inacreditável a facilidade”, disse o político.

Arthur do Val ainda falou que a fila de refugiados da guerra tem mais mulheres bonitas do que a "melhor balada do Brasil".