Ao comentar movimento de caminhoneiros, Bolsonaro diz que 'não pode ir para o tudo ou nada'

Pressionado por apoiadores após “carta à nação” na qual diz que ameaças ao Supremo Tribunal Federal (STF) durante os atos de 7 de setembro ocorreram no “calor do momento”, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) negou ter recuado e disse que não dá para “ir para o tudo ou nada”. As informações são do O Globo.

A declaração foi dada nesta sexta-feira (10), no Palácio do Alvorada. O chefe do Executivo acrescentou que espera pelo fim da greve dos caminhoneiros até o próximo dia 12. Na quarta-feira (8), ele mandou áudio para a categoria para pedir que as rodovias fossem desbloqueadas.

“Você quando quer matar um verme, às vezes mata a vaca. Até domingo, se ficar parado, a gente vai sentir, mas se passar disso, complica a economia do Brasil. Ninguém tá recuando. Não pode ir pro tudo ou nada”, justificou a bolsonaristas.

Nesta quinta, Bolsonaro já havia afirmado que as manifestações não poderiam passar de domingo, sob pena de prejudicar o abastecimento nacional. E já tinha buscado abrandar os efeitos sobre apoiadores de sua "carta de recuo". Hoje, ele confirmou que o ex-presidente Michel Temer editou o documento.

Apesar de a possível mudança de posicionamento ter causado desalento em parte dos aliados, ao ser questionado por um apoiador se a suposta mudança de postura poderia resultar na soltura do deputado preso Daniel Silveira (PSL-RJ), o presidente se mostrou incomodado e disse que, sobre algumas coisas, não poderia comentar. "Tem coisas que não posso falar com você".

Apoiadores decepcionados com o presidente

Após a publicação da carta, o pastor Silas Malafaia também criticou o recuo do presidente da República e disse que o ministro Alexandre de Moraes "continua a ser um ditador".

"Continuo aliado, mas não alienado! Bolsonaro pode colocar a nota que quiser, Alexandre de Moraes continua a ser um ditador da toga que rasgou a Constituição e prendeu gente inocente. Minhas convicções são inegociáveis", escreveu em redes sociais.