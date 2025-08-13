Alexandre de Moraes encontra Mizael no STF e brinca: 'Para me defender nos EUA'

O ministro Alexandre de Moraes encontrou com o influenciador Mizael Silva, no Supremo Tribunal Federal (STF), e brincou com os ataques que vem sofrendo do governo de Donald Trump. Nesta quarta-feira (13), está sendo realizado um encontro com influenciadores digitais promovido pelo próprio STF, em Brasília.

"Você está bem de advogado, estou precisando mesmo de um advogado, para me defender nos EUA", disse Moraes, que ainda questionou se Mizael sabia falar inglês. "O visto vai ser renovado", respondeu Mizael, seguindo a brincadeira.

O influenciador é conhecido pelo personagem de "advogado de Alexandre de Moraes". Por isso, o encontro causou tanto divertimento para quem estava acompanhando a cena.

Mizael Silva é advogado?

Mizael Silva é um influenciador que tem mais de 3,7 milhões de seguidores no Instagram. Na plataforma, ele interpreta personagens. Silva foi um dos convidados para participar de palestras no STF, no evento “Leis e Likes: o papel do Judiciário e a influência digital”.