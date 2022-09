Vulcabras recebe primeiro selo ESG-Fiec e celebra certificação local

A Vulcabras, indústria de atuação no mercado de produção de material esportivo, foi a primeira empresa a receber o selo ESG-Fiec de práticas sustentáveis de governança social e ambiental. A certificação foi entregue em uma cerimônia realizada na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) nesta quinta-feira (22).

O Programa e Núcleo de Governança Ambiental, Social e Corporativa (ESG) da Fiec é uma ação focada em fornecer ao mercado uma avaliação e validação necessárias das práticas de ESG às indústrias cearenses.

Discussão recorrente no mercado mundial atualmente, as práticas ESG direcionam as operações de negócios para um modelo mais sustentável social e ambientalmente. E, segundo o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, a iniciativa tem um peso importante para desenvolvimento do mercado local, inserindo modelos atualizados já usados no cenário global.

"É um trabalho que estamos fazendo há mais de um ano e meio e essas três letrinhas, ESG, que vão dominar o mundo daqui para frente e precisamos nos apropriar delas. precisamos ter a responsabilidade, e a iniciativa de criar o núcleo foi mostrar que temos a preocupação com o meio ambiente, a governança e a sociedade. Esse é um trabalho que vai influenciar diretamente a vida humana e o planeta, por isso é mais do que importante estar aqui com a Vulcabras nesse momento tão especial para a gente", disse Ricardo.

Orgulho local

Para o Diretor industrial de RH e sustentabilidade da Vulcabras, Flávio de Carvalho Bento, a certificação dada concedida pela Fiec representou orgulho para a empresa e para os mais de 11 mil colaboradores no Ceará.

Bento ainda ressaltou que ter um selo avaliado por uma instituição cearense dá ainda mais relevância à inicitiva, podendo servir como ponto de incentivo a outros negócios no Estado nos próximos anos.

"Estou orgulhoso, porque essa é uma responsabilidade de todos nós e temos que abraçar o ESG, que é fácil de gravar, mas é complexa de executar no dia a dia. Tratar do meio ambiente é uma carência que temos ao nível nacional, e a Vulcabras utiliza muito o Sesi e Senai para formar as pessoas, e isso nos ajuda muito a suportar programas como esse. É uma situação de muito orgulho e é um ponto para aumentar o estímulo no negócio", disse Flávio.

"Tem um peso maior de ter vindo da Fiec essa certificação. É importante ter o selo Fiec porque nos dá a chance de mostrar para outros negócios que a Fiec nos deu o selo por ter feito todo nosso esforço e vamos estimulando, então tem muita importância para nós", completou.

Legenda: O Programa de Certificação ESG-Fiec foi lançado em abril deste ano e tem como objetivo fornecer ao mercado uma avaliação e uma validação das práticas ESG das indústrias cearenses Foto: José Sobrinho/Divulgação

Resultados financeiros

Além das celebrações, Alcileia Farias, coordenadora do núcleo de ESG da Fiec, comentou que a inserção de mais empresas cearense nos conceitos de ESG pode ser importante para fortalecer, também, os resultados financeiros no mercado local. Ela destacou que as demandas do mercado têm evoluído bastante nos últimos anos e se adaptar às novas tendências pode ser chave para se integrar com a sociedade e o mercado.

"A gente caminha por agendas como responsabilidade coorporativa, desenvolvimento sustentável, meio ambiente, mas o ESG representa a sustentabilidade de forma financeira, porque quando ela surge, a gente começa a selecionar pelos olhos do risco financeiro e o que está fazendo. A gente precisa trazer práticas sólidas para que o investidor tenha segurança onde está aportando os recursos e que o consumidor saiba de quem comprar e se relacionar", disse Farias.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil