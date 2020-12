Voos partindo de Fortaleza ficam até 208% mais caros em dezembro

Mesmo com as restrições e precauções geradas pela pandemia do novo coronavírus, a busca por passagens aéreas tem aumentado para a alta temporada, elevando os preços. Trechos saindo do Aeroporto de Fortaleza podem ficar até 208% mais caros em dezembro, segundo dados do buscador Kayak.

À pedido da reportagem, a plataforma forneceu a evolução da média de preços de passagens para quatro destinos saindo de Fortaleza.

Comparativo

Os tickets, ida e volta, para voos para Recife em outubro custavam, em média, R$ 349, valor que passou para R$ 1.076 para viagens de dezembro.



Quem fez buscas para o estado paulista em outubro encontrou passagens de R$ 657, valor que caiu para R$ 568 em novembro, e retornou para R$ 666 em dezembro.

O caso do Rio é parecido, com voos custando R$ 833 para viagens em outubro, passando para R$ 689 em novembro, e chegando a R$ 862 no último mês do ano.