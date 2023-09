Veja quem são os 10 nordestinos com fortunas de mais de R$ 1 bilhão, segundo a Forbes

Dos 280 bilionários do Brasil em 2023, 30 são da região Nordeste. Os dados foram divulgados na última sexta-feira (1º) pela revista Forbes e trazem ainda o Ceará como o principal reduto das pessoas com fortuna acima de R$ 1 bilhão.

Os cearenses são a maioria na lista, com 17 bilionários, correspondendo a 56,6% da região. Além do Ceará, aparecem outros quatro estados no ranking das pessoas mais ricas do Brasil.

No top-10, estão sete bilionários do Ceará. A maior fortuna dentre os cearenses é também a maior do Nordeste: Mário Araripe, controlador da empresa de energias renováveis Casa dos Ventos.

R$ 13,9 bilhões Essa é a fortuna de Mário Araripe, pessoa mais rica do Nordeste.

Mário Araripe é, ainda, a pessoa com a maior fortuna, além do Nordeste, do Norte e Centro-Oeste. As duas regiões aparecem apenas com Pará e Goiás, respectivamente, com representantes entre os bilionários do País, conforme a Forbes.

Pernambuco fica na segunda posição dentre os estados nordestinos com fortuna acima de R$ 1 bilhão, com seis bilionários. Maranhão (4), Bahia (2) e Paraíba (1) que também aparecem no ranking.

Caso os montantes das 30 pessoas fossem somadas, o patrimônio total seria de R$ 76,15 bilhões. Vale lembrar que, sozinho, o Ceará é o sexto estado do Brasil com a maior fortuna nas mãos dos bilionários: R$ 48,71 bilhões.

As mulheres representam 20% do total de pessoas com fortuna acima de R$ 1 bilhão na região. As seis bilionárias nordestinas são lideradas por Maria Consuelo Leão Dias Branco, de 88 anos, viúva e herdeira de Ivens Dias Branco (1934 - 2016), fundador da gigante alimentícia M. Dias Branco.

Legenda: Maria Consuelo Leão Dias Branco é a mulher com a maior fortuna do Nordeste Foto: Reprodução

VEJA AS 10 PESSOAS COM AS MAIORES FORTUNAS DO NORDESTE:

1º — Mário Araújo de Alencar Araripe (e família)

Estado de origem: Ceará

Colocação no Brasil: 21º

Fortuna: R$ 13,9 bilhões

Fonte da fortuna: Casa dos Ventos

Idade: 68

2º — Ilson Mateus Rodrigues

Estado de origem: Maranhão

Colocação no Brasil: 43º

Fortuna: R$ 7,2 bilhões

Fonte da fortuna: Grupo Mateus

Idade: 60

3º — Cândido Pinheiro Koren de Lima

Estado de origem: Ceará

Colocação no Brasil: 67º

Fortuna: R$ 5,5 bilhões

Fonte da fortuna: Hapvida

Idade: 77

4º — Maria Consuelo Leão Dias Branco

Estado de origem: Ceará

Colocação no Brasil: 72º

Fortuna: R$ 5,05 bilhões

Fonte da fortuna: M. Dias Branco

Idade: 88

5º — José Janguiê Bezerra Diniz

Estado de origem: Paraíba

Colocação no Brasil: 92º

Fortuna: R$ 5,05 bilhões

Fonte da fortuna: Ser Educacional

Idade: 59

Legenda: José Janguiê Bezerra Diniz é controlador da Ser Educacional, que mantém colégios e centros universitários privados no Nordeste Foto: Divulgação

6º — Amarílio Proença de Macêdo (e família)

Estado de origem: Ceará

Colocação no Brasil: 93º

Fortuna: R$ 3,8 bilhões

Fonte da fortuna: Grupo J. Macêdo

Idade: 78

7º — Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima

Estado de origem: Ceará

Colocação no Brasil: 127º

Fortuna: R$ 2,85 bilhões

Fonte da fortuna: Hapvida

Idade: 50

8º — Cândido Pinheiro Koren de Lima Júnior

Estado de origem: Ceará

Colocação no Brasil: 129º

Fortuna: R$ 2,81 bilhões

Fonte da fortuna: Hapvida

Idade: 52

9º — Carlos Francisco Ribeiro Jereissati (e família)

Estado de origem: Ceará

Colocação no Brasil: 142º

Fortuna: R$ 2,68 bilhões

Fonte da fortuna: Iguatemi

Idade: 77

10º — Maria Barros Pinheiro