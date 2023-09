Cearense é o bilionário mais rico do Nordeste de acordo com a Forbes; saiba quem é

A lista da Forbes divulgada na última sexta-feira (1º) traz os dados sobre os bilionários de todo o Brasil. Das 280 pessoas com fortuna acima de R$ 1 bilhão, um cearense se destaca por ser a pessoa mais rica de todo o Norte, Nordeste e Centro-Oeste do País.

Assuntos relacionados

Controlador da empresa de energias renováveis Casa dos Ventos, Mário Araripe viu o montante acumulado chegar as cifras de R$ 13,9 bilhões. Aos 68 anos, ele é o homem mais rico dentre os nordestinos.

Com relação a 2022, a fortuna de Araripe cresceu 33,4%. No ano passado, o empresário acumulava R$ 10,42 bilhões em propriedades e investimentos, segundo a Forbes.

Os negócios de Mário Araripe estão voltados sobretudo para o desenvolvimento das energias renováveis, em especial plantas eólicas.

DO AUTOMOBILISMO PARA A ENERGIA DOS VENTOS

Estima-se que a Casa dos Ventos seja responsável por 25% de todos os projetos de parques eólicos em operação no País. Há ainda a maior planta do gênero em construção, com investimento na casa dos R$ 6 bilhões.

Apesar da consolidação no mercado de geração de energia limpa, a empresa pode ser considerada recente. A fundação ocorreu em 2007, há 16 anos, pouco após a venda de um dos principais negócios de Mário Araripe: a Troller.

Uma das poucas marcas de automóveis do País, a Troller foi fundada em 1995 em Fortaleza no segmento off-road. Rapidamente, a empresa cresceu e tornou-se a mais bem-sucedida do ramo fundada no Brasil.

A incursão de Araripe no setor automobilístico, que também controla negócios nas áreas financeira, imobiliária e industrial, durou 11 anos. Em 2006, o empresário vendeu a Troller para a estadunidense Ford por R$ 500 milhões.

A empresa manteve sede no Ceará e depois teve uma fábrica construída em Horizonte, na Região Metropolitana da capital, até 2021. Naquele ano, a Ford informou que a Troller encerraria as operações.

Em 2007, um ano após a venda da marca de automóveis, Araripe entrou no segmento de energias renováveis, fundando a Casa dos Ventos. A empresa é uma das principais no setor eólico no País.

FAMÍLIAS BILIONÁRIAS

Apesar de ser a pessoa mais rica do estado, Mário Araripe não tem familiares com fortunas acima de R$ 1 bilhão, situação diferente dos controladores das empresas de alimentos M. Dias Branco e de saúde privada Hapvida.

Legenda: Consuelo Dias Branco e Cândido Pinheiro Koren de Lima têm filhos na lista dos bilionários da Forbes Foto: Divulgação

A matriarca da família Dias Branco, Maria Consuelo Leão Dias Branco, viúva do fundador do grupo, Ivens Dias Branco (1934 - 2016), é a mulher mais rica de todo o Nordeste, com patrimônio avaliado em R$ 5,05 bilhões.

Cinco herdeiros da M. Dias Branco também figuram entre os bilionários na lista da Forbes, cada um com fortuna de R$ 1 bilhão. São eles:

Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco, de 56 anos;

Francisco Ivens de Sá Dias Branco Júnior, de 62 anos;

Francisco Marcos Saraiva Leão Dias Branco, de 58 anos;

Maria das Graças Dias Branco da Escóssia, de 63 anos;

Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco Ximenes, de 61 anos.

No caso da Hapvida (oficialmente Hapvida NotreDame Intermédica após a fusão entre as empresas cearense e paulista), Cândido Pinheiro Koren de Lima, fundador da empresa de saúde privada e segunda pessoa mais rica do Ceará, também tem familiares na lista dos bilionários.

A fortuna do controlador da Hapvida é estimada em R$ 5,5 bilhões. Os dois filhos dele, Jorge Pinheiro Koren de Lima e Cândido Pinheiro Koren de Lima Júnior, estão no ranking com patrimônios de R$ 2,85 e R$ 2,81 bilhões, respectivamente.