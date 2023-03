Veja quanto custavam as passagens aéreas há 10 anos e o quanto aumentaram em relação à inflação

Nos últimos o preço das passagens tem variado consideravelmente, levando em conta o preço do combustível, o dólar e outras questões da conjuntura econômica global. Mas nos últimos 10 anos, segundo dados da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), os valores não têm sofrido tanta alteração assim.

De acordo com o relatório sobre tarifas domésticas da aviação, os preços para voos nos aeroportos do Ceará tiveram uma queda leve ao analisar os valores reais – ajustados pela inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). O índice é medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A reportagem analisou todos os dados de voos em aeroportos no Ceará e os valores individuais de 7 rotas em 2012 e 2022 (ano do último registro da ANAC).

Passagens nos aeroportos no Ceará:

2012: R$ 657,57 (real) / R$ 357,76 (nominal)

2022: R$ 651,00 / R$ 644,38

Variação: -0,99%

No mesmo período, segundo a Calculadora do Cidadão do Banco Central, a inflação do período (1/1/2012 a 31/12/2022), com correção pelo IPCA, foi de 90,21%, representando um valor muito abaixo em relação a outros itens.

Apesar da média apontar para uma neutralidade de preços, as 7 rotas analisadas apresentaram comportamentos distintos nos últimos 10 anos. Os trechos pesquisados, também considerando as médias, foram Fortaleza - Uberlândia (MG), Fortaleza - Guarulhos (SP), Fortaleza - Galeão (RJ), Fortaleza - Vitória (ES), Fortaleza - Recife (PE), Juazeiro do Norte - Petrolina (PE), Fortaleza - Goiânia (GO).

Preços das rotas e as variações:

FOR - UBER (MG)

2012: R$ 802,70 (real) / R$ 438,39 (nominal)

2022: R$ 853,55 / R$ 844,60

Variação: 6,33%

FOR - GUA (SP)

2012: R$ 762,79 (real) / R$ 414,96 (nominal)

2022: R$ 694,51 / R$ 687,89

Variação: -8,95%

FOR - GAL (RJ)

2012: R$ 784,59 (real) / R$ 426,68 (nominal)

2022: R$ 744,78 / R$ 736,80

Variação: -5,07%

FOR - VIT (ES)

2012: R$ 1.130,74 (real) / R$ 615,544 (nominal)

2022: R$ 662,50 / R$ 670,74

Variação: -41,41%

FOR - REC (PE)

2012: R$ 437,03 (real) / R$ 237,66 (nominal)

2022: R$ 369,93 / 366,20

Variação: -15,35%

JUA (CE) - PET (PE)

2013: R$ 187,38 (real) / R$ 108,57 (nominal)

2022: R$ 418,29 / R$ 406,67

Variação: 123,23%

FOR - GOIA (GO)

2012: R$ 934,83 (real) / R$ 509,13 (nominal)

2022: R$ 644,68 / R$ 659,57

Variação: -31,03%

