Veja como declarar títulos do Tesouro Direto no Imposto de Renda 2023

Com o início do preenchimento da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), o contribuinte também deve se preocupar em informar os ganhos com os títulos de renda fixa. Mas como declarar os ganhos com o Tesouro Direto?

Importante entender que os títulos dessa modalidade têm um sistema de tributação que vai sendo reduzido gradualmente a partir do tempo de investimento. Além disso, quando o título é resgatado, o valor já conta com o pagamento do Imposto de Renda retido na fonte.

Veja as alíquotas de tributação do Tesouro Direto:

22,5% em aplicações de até 180 dias

20% em aplicações de 181 a 360 dias

17,5% em aplicações de 361 a 720 dias

15% em aplicações acima de 720 dias

Como declarar

Ainda assim, o contribuinte ainda precisa declarar os investimentos nesse segmento.

Veja o passo a passo:

Faça login no aplicativo da Receita Federal

Vá até a opção de “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva”

Clique em “Rendimentos de Aplicações Financeiras”

Em "Beneficiário", informe se os investimentos são seus ou de um dependente

Informe o "CNPJ da Fonte Pagadora"

Informe o rendimento pago durante o período de validade do título de acordo com o informe de rendimento da instituição financeira

Especifique cada ativo separadamente

Ainda é necessário declarar o saldo e o valor de custo dos títulos do Tesouro Direto no ano-calendário.

Veja o passo a passo desta etapa:

Acesse "Bens e Direitos" no programa da Receita

Clique em "Novo" ou selecione um título salvo no ano anterior

Selecione o "Grupo: 04 - Aplicações e Investimentos"

Selecione "Código: 02 - Títulos públicos e privados e sujeitos à tributação (Tesouro Direto, CDB, RDB)

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil