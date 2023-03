Passagens aéreas ficam em promoção na Semana do Consumidor; preço inclui destinos internacionais

Companhias áreas lançaram promoções e oferta de descontos em passagens na Semana do Consumidor. O período é utilizado pelo comércio para alavancar as vendas em alusão ao Dia do Consumidor, relembrado nesta quarta-feira (15).

A companhia área Latam anunciou uma promoção para países da América Latina. Os descontos oferecidos são a partir de R$ 1.117 e também incluem as taxas de embarque. A promoção é válida até as 23h59 de domingo (19).

Consumidores que desejarem optar por essa promoção devem viajar entre março e dezembro de 2023. Os destinos principais são Santiago, no Chile, Buenos Aires e Mendoza, na Argentina, Montevidéu, no Uruguai, e Assunção, no Paraguai. A maioria dos voos sai de Guarulhos (SP), Porto Alegre e Curitiba.

A Gol também divulgou promoções para a Semana do Consumidor. Há trechos nacionais custando entre R$ 171,73 a R$ 584,13, e internacionais custando a partir de R$ 1.492,06. As vendas promocionais no site da companhia para ambas modalidades seguem até as 23h59 desta quarta.

SIMULAÇÕES

O Diário do Nordeste consultou o site das duas companhias e verificou alguns descontos.

Latam

Viajando entre abril e julho, de São Paulo a Santiago do Chile, o voo ida e volta custará a partir de R$ 1.115,85. Em outro cenário, também entre abril e julho, um voo ida e volta do Rio de Janeiro a Buenos Aires custa a partir de R$ 1.548,19.

Gol

Viajando a partir de maio, saindo de Natal com destino a Buenos Aires, ida e volta, a passagem sai a partir de R$ 2.368,84. Também viajando a partir de maio, um trecho de ida e volta entre Brasília e Miami custa a partir de R$ 2.878,72.