Abono Salarial PIS/Pasep é pago nesta quarta (15) a nascidos em março e abril; veja calendário

Trabalhadores nascidos nos meses de março e abril recebem, nesta quarta-feira (15), o pagamento de R$ 3,4 bilhões do Abono Salarial PIS/Pasep 2023, tendo como ano-base 2021. Este é o segundo lote do abono. O valor que o beneficiário irá receber está relacionado à quantidade de dias trabalhados em 2021.

O PIS é o Programa de Integração Social e é pago diretamente na Caixa Econômica para trabalhadores de empresas privadas. Já o Pasep é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público do Abono Salarial, pago pelo Banco do Brasil, e é voltado para servidores públicos, militares e empregados de estatais.

O pagamento do PIS considera o mês de nascimento do trabalhador. Já para o Pasep é considerado o dígito final do número de inscrição no programa.

Os beneficiários podem sacar o pagamento até 28 de dezembro.

VEJA CALENDÁRIO

Trabalhadores da iniciativa privada que recebem pela Caixa Econômica Federal:

Mês de nascimento Data do pagamento

Março e abril 15 de março

Maio e junho 17 de abril

Julho e agosto 15 de maio

Setembro e outubro 15 de junho

Novembro e dezembro 17 de julho

Trabalhadores do setor público, que recebem pelo Banco do Brasil:

Final da inscrição Data do pagamento

1 15 de março

2 e 3 17 de abril

4 e 5 15 de maio

6 e 7 15 de junho

8 e 9 17 de julho

ONDE RECEBER?

Trabalhadores com conta-corrente ou poupança na Caixa vão receber o valor automaticamente. Já os beneficiários sem conta no banco federal vão receber o valor pelo aplicativo Caixa Tem. A partir daí, o usuário pode optar por realizar transferências.

Quem não tiver a conta digital ou não conseguir abri-lá poderá sacar o benefício com o Cartão do Cidadão, ou Cartão Social, e senha em lotéricas, agências do Banco federal, terminais de autoatendimento ou correspondentes CAIXA Aqui.

Para trabalhadores ligados ao Pasep, o valor será creditado na conta-corrente e poupança do Banco do Brasil. Para os demais participantes, o beneficiário pode sacar no guichê de caixa em qualquer agência do BB.

QUEM TEM DIREITO AO ABONO?

Têm direito ao benefício 22,9 milhões de trabalhadores, sendo que 20,4 milhões da iniciativa privada poderão receber pelo PIS. Já o Pasep tem 2,5 milhões de beneficiários.

Trabalhadores que estão cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e receberam, de empregadores que contribuem para os programas, até dois salários-mínimos mensais, em média, no período trabalhado, têm direito ao benefício.

Também devem ter pelo menos 30 dias trabalhados em 2021 informados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).