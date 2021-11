Veja as 15 cidades cearenses que mais geraram vagas de emprego em outubro

As cidades de Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral deram fortes contribuições para o saldo de 7,5 mil vagas de empregos geradas pelo Ceará em outubro.

Os dados fazem parte do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e foram divulgados nesta terça (30) pelo Ministério da Economia.

Fortaleza gerou cerca de metade dos postos de trabalho do Ceará no décimo mês de 2021, com 3,9 mil oportunidades a mais lançadas no mercado. O número é fruto de 23,9 mil admissões contra 20 mil desligamentos.

Em seguida, aparece Juazeiro do Norte com 767 novos postos de trabalho em outubro. Sobral é o terceiro município em geração de empregos formais no mês, com 286 vagas.

Veja a lista das 15 cidades que mais geraram emprego formal em outubro:

Fortaleza: 3.900 Juazeiro do Norte: 767 Sobral: 286 Granja: 198 Acaraú: 173 Caucaia: 160 Maracanaú: 156 Russas: 144 Eusébio: 132 Pereiro: 124 Maranguape: 121 Aquiraz: 119 Paraipaba: 113 Uruoca: 107 Fortim: 97

Ceará

O Ceará gerou 7,5 mil postos de trabalho formais em outubro deste ano, resultado de 43,3 mil admissões contra 35,7 mil desligamentos. É o terceiro maior saldo no Nordeste, considerando essa comparação, atrás da Bahia (12,4 mil) e Pernambuco (11,1 mil).

Com o resultado, no ano, o Estado acumula saldo positivo de 72,7 mil postos de trabalho. De janeiro a outubro o Ceará contabilizou 410,7 mil contratações e 337,9 mil demissões.