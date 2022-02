Valores a receber: veja quais são os novos tipos de dinheiro esquecido na próxima fase

O programa de devolução de dinheiro esquecido em bancos deve ser ampliado, atendendo mais sete situações diferentes onde o consumidor pode encontrar um valor inesperado na conta. Conforme o Banco Central, isso deve acontecer na próxima fase da iniciativa, prevista para ser lançada em maio deste ano.

A instituição financeira estima que exista cerca de R$ 4 bilhões para serem devolvidos a 28 milhões de pessoas e empresas, somente na primeira fase. Ao todo, a quantia chega aos R$ 8 bilhões em valores a receber.

Para consultar se possui dinheiro esquecido, os indivíduos devem acessar o portal valoresareceber.bcb.gov.br.

Novas modalidades

Com o lançamento da nova fase, prevista para maio, outros sete grupos de pessoas também passam a ter acesso à quantia esquecida. São eles:

Tarifas cobradas indevidamente, não previstas em Termos de Compromisso assinados pelo banco com o BC;

Parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, não previstas em Termos de Compromisso assinados pelo banco com o BC;

Contas de pagamento pré-paga e pós-paga encerradas com saldo disponível;

Contas de registro mantidas por sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e por sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários para registro de operações de clientes encerradas com saldo disponível;

Entidades em liquidação extrajudicial FGC (Fundo Garantidor de Créditos);

FGCoop (Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito).

As duas últimas modalidades são voltadas para determinados investimentos e funcionam como uma espécie de seguro caso a instituição financeira quebre. A proteção FGC é limitada ao valor de R$ 250 mil por pessoa ou empresa.

Quando lançada, a consulta das novas categorias deve funcionar como já acontece com as outras.

Atualmente, o programa beneficia quatro situações diferentes. São elas:

Contas-correntes ou poupança encerradas com saldo disponível;

Tarifas e parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, desde que a devolução esteja prevista em Termo de Compromisso assinado pelo banco com o BC;

Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários e participantes de cooperativas de crédito;

Recursos não procurados relativos a grupos de consórcio encerrados.

Assista ao passo a passo para o resgate:

Leia o passo a passo para resgatar:

Consulte se possui valores a receber;

Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br;

Informe o CPF e a data de nascimento ou o CNPJ e a data de abertura da empresa.

Se houver valores a receber, o sistema informará uma data para que retorne ao site e solicite o dinheiro disponível, a partir de 7 de março.

Ainda não será possível saber o valor que poderá ser resgatado

Se tiver dinheiro esquecido nos bancos, verifique seu cadastro Gov.br

Será exigido um cadastro Gov.br nível prata ou ouro para consultar os valores e transferir o dinheiro

O cadastro gratuito é feito no site ou pelo app Gov.br (Google Play e App Store)

Informe seu CPF, selecione as opções de Termo de Uso, Não sou robô e clique em Continuar.

