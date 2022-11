Vale-Gás: Governo do Ceará entrega mais de 200 mil tíquetes a prefeituras nesta semana

A Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) entrega, nesta semana, o terceiro lote de tíquetes do Vale-Gás Social, política pública criada pelo Governo do Estado no início da pandemia de Covid-19, em 2020. O benefício será repassado a 200,8 mil famílias em extrema vulnerabilidade social.

O auxílio será repassado entre terça-feira (22) e quarta-feira (23), na sede da SPS, em Fortaleza, a prefeitos, secretários ou representantes municipais e entidades vinculadas ao Cartão Mais Infância. Eles que farão a distribuição dos tíquetes.

Confira a programação de entrega do benefício, por região:

Terça-feira (22): Região Metropolitana de Fortaleza, Cariri, Centro Sul, Maciço de Baturité, Litoral Norte e Litoral Oeste

Quarta-feira (23): Vale do Jaguaribe, Sobral, Canindé, Central, Crateús, Litoral Norte e Serra da Ibiapaba

"Com esse novo lote, serão mais de 1,3 milhão de vales entregues em três anos. Mais do que uma simples recarga gratuita do botijão de gás, três vezes por ano, esse benefício representa comida na mesa de milhares de famílias", destaca a titular da SPS, Onélia Leite.

Só neste ano, após a conclusão do repasse do terceiro lote, terão sido 621,7 mil unidades de vale-gás distribuídas às famílias.

Público-alvo

O público-alvo do programa são famílias vinculadas ao Cartão Mais Infância, beneficiários do Auxílio Brasil com renda per capita igual ou inferior a R$ 150, famílias de jovens inscritos no programa Virando o Jogo, bem como entidades e cozinhas sociais conveniadas com o Cartão Mais Infância Ceará.

Cada família tem direito a uma recarga no botijão de gás de 13 quilos.