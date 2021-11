Vale gás começa a ser distribuído a partir do dia 15 de dezembro, afirma governador

O Vale Gás Social — programa estadual para a distribuição de botijões a pessoas em situação de vulnerabilidade social — será liberado a partir do próximo dia 15 de dezembro. A informação foi dada pelo governador Camilo Santana (PT), na manhã desta terça-feira (16), em transmissão ao vivo.

O benefício foi concedido no início da pandemia de Covid-19. Recentemente, tornou-se política pública permanente no Ceará, sendo distribuído três vezes ao ano.

Conforme o governador, a licitação para as empresas fornecedoras será concluída ainda nesta quarta-feira (17). Após essa etapa, o Governo do Ceará deve receber os vales até 11 de dezembro.

Assim, prevê, a entrega aos beneficiários ocorrerá a partir do próximo dia 15.

Desde 2020, já foram distribuídos cerca de 500 mil botijões. Atualmente, 245.966 famílias estão sendo beneficiadas, segundo o governo.

Têm direito ao benefício:

Jovens participantes do Programa Superação;

Pessoas inscritas no Cartão Mais Infância Ceará;

Pessoas inseridas no Cadastro Único (CadÚnico);

Pessoas atendidas pelo Bolsa Família, com renda igual ou inferior a R$ 89,34.

