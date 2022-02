Vale a pena comprar carro em 2022? Saiba qual o melhor momento

A pandemia de covid-19 também impactou o setor automobilístico. A crise na produção de veículos se estendeu para além das indústrias, onde a falta de peças se consolidou e os preços tanto de veículos novos como usados dispararam.

Frente a este cenário, há quem tenha adiado a compra de um veículo na torcida por melhores taxas e valores. Por isso, o Diário do Nordeste conversou com dois especialistas para entender as perspectivas no setor automobilístico e qual o momento ideal para investir no carro novo.

Falta de peças e parada das montadoras em 2021

A escassez de semicondutores em escala global, por conta da pandemia de covid-19, afetou a produção de automóveis, o que levou ao aumento de preços dos veículos disponíveis para venda no mercado.

Segundo o coordenador dos cursos automotivos da FGV, Antônio Jorge Martins, a falta de chips e outros componentes eletrônicos ocorreu devido à necessidade de transformação digital das empresas.

"Com a pandemia o setor (automobilístico) passou a ser voltado para a transformação industrial. Na prática, o setor vem investindo pesado em conectividade e motorização. Com o aumento da demanda, isso fez com que os fabricantes passassem pela necessidade de aumento da capacidade produtiva. O resultado? Tivemos a escassez dos semicondutores e, consequentemente, a parada das montadores e o aumento dos preços", esclarece o coordenador.

Além disso, Jorge Martins também apontou a alta do dólar e o aumento nos custos de frete e logística como fatores que influenciaram nos preços dos veículos.

Antônio Jorge Martins Coordenador dos cursos automotivos da FGV Em 2021, tivemos uma grande elevação de preço dos automóveis novos e não só por conta do dólar, que influi nos componentes e nos custos, mas tivemos um aumento significativo de custo do frete e da logística por conta da pandemia".

Por conta disso, o presidente do Conselho Regional de Economia (Corecon) do Ceará, Ricardo Coimbra, destaca a alta dos veículos usados.

"Em função do desequilíbrio durante a produção em 2021, tivemos atraso de produção. Tivemos uma valorização dos usados por conta da falta dos novos", afirma.

Afinal, vale a pena comprar ou trocar de carro em 2022?

Conforme avalia Martins, da FGV, a situação no mercado brasileiro deve mostrar certa estabilidade nas vendas, já que as empresas encontraram soluções para as dificuldades de 2021.

"Estão buscando novos tipos de tecnologia para produzir semicondutores. Existe uma tendência de normalização na prática de preços e fornecimento de uma série de modelos ao longo de 2022. Isso não significa que estaremos em uma situação 100% normalizada. Não teremos tantas paradas quanto aquelas em 2021, mas é possível ter paralisações pontuais", destaca Martins.

Legenda: A Toyota, a Fiat e a Renault foram algumas das montadoras que paralizaram suas atividades em 2021 Foto: Divulgação

Ricardo Coimbra também analisa que, em 2022, é possível que o financiamento do carro 0km fique ainda mais caro devido o aumento das taxas, incluindo a Selic.

"A taxa Selic vem aumentando de forma significativa. A consequência disso é que a taxa de juros tem tendência de elevar os preços tanto dos veículos usados quanto novos. Então, o mercado deve esfriar, já que esse ano vai ser mais caro financiar carro", esclarece.

Quanto aos veículos usados, Coimbra aposta em uma tendência de queda nos preços.

Ricardo Coimbra Presidente do Conselho Regional de Economia (Corecon) do Ceará Temos uma expectativa de estabilidade, mas há tendência de queda dos preços de veículos usados. Aquela forte valorização tem tendência de não continuar em 2022. Afinal, é possível que tenhamos crescimento de estoque

Seria melhor esperar pelo cenário de 2023?

A perspectiva é a de que a recuperação do setor aconteça de forma mais contundente em 2023, segundo Antonio Jorge Martins, da FGV.

Pensando nisso, o profissional orienta que, se a pessoa puder esperar pelo segundo semestre de 2022 ou até mesmo 2023, quando as perspectivas apontam para uma produção mais estável, vai encontrar mais oportunidades por um custo melhor.

"Há uma tendência de competitividade no setor automotivo. A gente vê um setor que está investindo pesado e precisa continuar investindo. Até porque essas empresas receberam investimentos de empresários e possuem seus credores, então precisam do retorno destes investimentos. Por isso, há como os preços diminuírem", explica.

CARROS USADOS MAIS VALORIZADOS DO CEARÁ EM 2021

Volkswagen Cross Up: 29,98% Volkswagen Nivus: 20,52% Volkswagen Passat: 20,16% Chery Tiggo 7: 15,33% Volkswagen Jetta: 14,57% Kia Sportage: 13,25% Fiat Mobi: 12,69% Kia Sorento: 12,25% Chery Tiggo 8: 12,12% Suzuki Jimny: 11,74%

SEMINOVOS MAIS VALORIZADOS DO NORDESTE EM 2021

Volkswagen Passat: 16,69% Volkswagen Nivus: 15,17% Chery Tiggo 2: 14,31% Chery Qq: 14,16% Mitsubishi Outlander Sport: 13,08% Chery Arrizo 6: 12,87% Volkswagen Crossfox: 12,82% Chery Tiggo 8: 11,98% Hyundai Tucson: 11,89% Suzuki Jimny: 10,96%

SEMINOVOS MAIS VALORIZADOS DO BRASIL EM 2021

Jac Iev20: 23,92% Volkswagen Nivus: 17,30% Suzuki Jimny: 14,63% Subaru Xv: 13,94% Mitsubishi Outlander Sport: 13,42% Chery Tiggo 2: 12,82% Chery Arrizo 6: 11,86% Chery Tiggo 8: 10,87% Suzuki S-cross: 10,81% Chery Tiggo 7: 10,68%

