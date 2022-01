Venda de veículos novos sobe 7,2% no Ceará em 2021; veja lista dos carros mais vendidos

A venda de veículos novos no Ceará em 2021 cresceu 7,2% na comparação com o ano de 2020. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

O Ônix, da GM, foi o carro mais vendido do Ceará no ano passado, com pouco mais de três mil emplacamentos entre janeiro e dezembro, de acordo com dados da Fenabrave. É o sexto ano seguido que o modelo lidera o número de emplacamentos no Estado.

O mês campeão de vendas do Ônix foi janeiro deste ano, com o emplacamento de 449 unidades, seguido por abril, quando foram 434 carros e dezembro, com 409.

Na segunda posição entre os carros mais vendidos do Ceará em 2021 está o Jeep Compass, desbancando a medalha de prata de 2020, que havia sido do Ônix Plus. O Jeep Compass teve 2,3 mil emplacamentos no ano passado.

A medalha de bronze ficou com o HB20, da Hyundai, com 2,2 mil emplacamentos efetuados, repetindo a posição de 2020, quando o modelo também havia ficado em terceiro lugar nas vendas cearenses de veículos novos.

A quarta posição é ocupada pelo Ônix Plus, com 2,1 mil unidades e o top 5 é arrematado pelo Hyundai Creta, com 1,9 mil carros emplacados ao longo de todo o ano passado.

Veja a lista dos 20 mais vendidos:

Ônix: 3.082 Jeep Compass: 2.309 HB20: 2.264 Ônix Plus: 2.185 Hyundai Creta: 1.903 Fiat Argo: 1.774 Fiat Mobi: 1.605 Gol: 1.592 Renault Kwid: 1.537 Jeep Renegade: 1.194 Toyota Corolla: 1.106 Tracker: 822 Nissan Kicks: 805 Toyota Corolla Cross: 788 HB20 s: 738 Honda HR-V: 705 T Cross: 700 Fiat Cronos: 664 Nivus: 636 Duster: 517

Motos

Entre as motocicletas mais vendidas do Ceará em 2021, a Honda CG 160 segue ocupando a liderança, com mais de 17 mil emplacamentos entre janeiro e dezembro. A segunda posição é ocupada pela NXR 160, também da Honda, com 15,7 mil unidades.

A Biz foi a terceira moto mais vendida em todo o Estado no ano de 2021, com 8,6 mil unidades emplacadas.

Veja a lista completa:

Honda CG 160: 17.370 Honda NXR 160: 15.720 Honda Biz: 8.683 Honda POP 110i: 5.748 Honda CB 250F Twister: 1.432 Honda XRE 190: 1.315 Honda XRE 300: 1.063 Yamaha XTZ 150: 951 Yamaha Fazer 250: 726 Yamaha YBR 150: 589 Yamaha XTZ 250: 582 Honda PCX 150: 467 Shineray XY 50: 391 Honda Elite 125: 349 Yamaha YBR 125: 335 Yamaha YS150 Fazer: 322 Yamaha Nmax: 251 Yamaha MT03: 213 Yamaha Neo 125: 190 Honda CG 150: 186

Vendas

No ano passado, considerando os segmentos auto, comercial leve, caminhão, ônibus, moto e implemento rodoviário, foram comercializadas 109,4 mil unidades. Em 2020 foram 102 mil.

Já no segmento auto houve queda de 7,6%, de acordo com os dados da Fenabrave. Foram 35,5 mil unidades emplacadas entre janeiro e dezembro de 2021 contra 38,5 mil em 2020.

Em contrapartida, a venda de motos novas cresceu 13% em 2021 no Ceará, com 59,1 mil unidades emplacadas no ano passado contra 52,3 mil em 2020.