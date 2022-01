Carros mais vendidos do Brasil em 2021

Após seis anos seguidos na liderança, o Chevrolet Onix foi desbancado pelo Fiat Strada como veículo novo mais vendido no Brasil, em 2021, conforme a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

O balanço, divulgado nessa quinta-feira (6), indica que houve uma alta de 2,98% nos emplacamentos de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus.

O modelo mais comercializado do ano passado é uma picape que está na categoria de comerciais leves. Na classificação de carros, o vencedor foi o Hyundai HB20.

A Fiat foi a marca com maior número de veículos vendidos, total de 431.035, equivalente a cerca de 21,83% dos automóveis comercializados em 2021. Em seguida está a Volkswagen, com 302.270 unidades vendidas. As informações são da CNN e do portal G1.

Veículos mais vendidos em 2021

Fiat Strada: 109.107 Hyundai HB20: 86.455 Fiat Argo: 84.644 Jeep Renegade: 73.913 Chevrolet Onix: 73.623 Jeep Compass: 70.906 Fiat Toro: 70.890 Volkswagen Gol: 66.228 Fiat Mobi: 65.847 Hyundai Creta: 64.759

Automóveis mais vendidos por categoria

Carros mais vendidos de 2021

Hyundai HB20: 86.455 Fiat Argo: 84.644 Jeep Renegade: 73.913 Chevrolet Onix: 73.623 Jeep Compass: 70.906 Volkswagen Gol: 66.228 Fiat Mobi: 65.847 Hyundai Creta: 64.759 Volkswagen T-Cross: 62.307 Chevrolet Onix Plus: 54.707 Renault Kwid: 52.916 Chevrolet Tracker: 50.757 Toyota Corolla: 41.891 Honda HR-V: 38.406 Volkswagen Nivus: 36.664 Nissan Kicks: 36.524 Toyota Corolla Cross: 34.249 Volkswagen Voyage: 28.593 Fiat Cronos: 27.887 Hyundai HB20S: 25.568

Comerciais leves mais vendidos de 2021

Fiat Strada: 109.107 Fiat Toro: 70.890 Toyota Hilux: 45.893 Chevrolet S10: 35.045 Volkswagen Saveiro: 26.751 Fiat Fiorino: 20.602 Ford Ranger: 20.499 Mitsubishi L200: 13.157 Renault Oroch: 12.133 Nissan Frontier: 11.816 Renault Master: 9.672 Volkswagen Amarok: 7.894 Peugeot Expert: 3.922 Volkswagen MAN Express: 3.545 Hyundai HR: 3.298 Citroën Jumpy: 3.212 Fiat Ducato: 2.934 KIA K2500: 2.413 Iveco Daily 35-150: 2.264 RAM 2500: 2.227

Automóveis de entrada mais vendidos de 2021

Volkswagen Gol: 66.228 Fiat Mobi: 65.847 Renault Kwid: 52.916 Fiat Uno: 20.555 Volkswagen UP: 1.978 Toyota Etios HB: 1.096 Volkswagen Fusca: 28 Fiat Palio: 11 Chevrolet Celta: 5

Hatches pequenos mais vendidos de 2021

Hyundai HB20: 86.455 Fiat Argo: 84.644 Chevrolet Onix: 73.623 Toyota Yaris HB: 21.126 Volkswagen Polo: 19.196 Volkswagen Fox/Cross Fox: 17.933 Peugeot 208: 16.342 Renault Sandero: 12.442 Ford Ka: 8.464 Mini Cooper: 948 KIA Rio: 169 Fiat 500E: 146

Hatches médios mais vendidos de 2021

Chevrolet Cruze: 1.733 Nissan Leaf: 439 BMW i3: 178 Mercedes-Benz Classe A: 156 BMW M135i: 124 Audi A3: 114

Sedãs pequenos mais vendidos de 2021

Volkswagen Voyage: 28.593 Fiat Cronos: 27.887 Hyundai HB20S: 25.568 Fiat Siena: 15.355 Renault Logan: 9.478 Nissan V-Drive: 4.963 Ford Ka Sedan: 1.910 Toyota Etios Sedan: 1.714 Chevrolet Prisma: 26 Nissan Versa: 19

Sedãs compactos mais vendidos de 2021

Chevrolet ONIX PLUS: 54.707 Volkswagen VIRTUS: 20.563 Toyota YARIS Sedan: 12.436 Nissan VERSA: 11.088 Honda CITY: 6.138 Caoa Chery ARRIZO 5: 438

Sedãs médios mais vendidos de 2021

Toyota Corolla: 41.891 Honda Civic: 18.949 Chevrolet Cruze Sedan: 7.090 Caoa Chery Arrizo 6: 3.469 Volkswagen Jetta: 2.927 KIA Cerato: 978 Audi A5: 367 Audi A3 Sedan: 349 Mercedes-Benz Classe C: 308 Citroën C4L: 258 Mercedes-Benz Classe A : 209 BMW M235i: 147 BMW 218i: 106 BMW 430i: 99 BMW M440i: 85 Mercedes-Benz CLA45 : 65 Mercedes-Benz CLA35: 60 Subaru WRX: 13 BYD E5: 11 Nissan Sentra: 8 Hyundai Elantra: 3

Sedãs grandes mais vendidos de 2021

BMW 320i: 5.428 BMW 330E: 579 Audi A4: 530 Mercedes-Benz Classe C: 253 BMW 745LE: 154 Mercedes-Benz CLA250: 141 Volvo S60: 135 Porsche Panamera: 118 BMW 530E: 103 BMW M340i: 91 Audi A6: 87 Mercedes-Benz Classe E: 79

SW médios mais vendidos de 2021

Fiat Weekend: 8 Volkswagen Space Fox: 4 Fiat Palio Weekend: 2 Volkswagen Parati: 2 SW grandes mais vendidos de 2021 Audi RS6 Avant: 96 Audi RS4 Avant: 24 Subaru Outback Wagon: 1 Volkswagen Golf Variant: 1 Volkswagen Quantum: 1 Monocabs mais vendidos de 2021 Honda Fit: 7.138 Fiat Doblo: 5.355 Chevrolet Bolt: 132 Nissan Livina: 2 Fiat Idea: 1 Chevrolet Meriva: 1 EFFA M100: 1

Grandcabs mais vendidos de 2021

Chevrolet Spin: 13.005 KIA Carnival 122 Chrysler Pacifica: 21 Toyota Sienna: 11 Esportivos mais vendidos de 2021 Porsche 911: 878 Ford Mustang: 485 Porsche Taycan: 379 BMW Z4: 377 Porsche Boxster: 220 BMW M3: 159 Porsche Cayman: 111 Jaguar F-TYPE: 89 Audi TT: 76

SUVs mais vendidos de 2021