Vai ter sorteio da Quina hoje? Veja data do próximo concurso em junho

Os sorteios da Quina, das loterias Caixa, voltam a ocorrer apenas no próximo dia 22 de junho. O motivo é que a Caixa Econômica Federal vai promover a Quina especial de São João 2024, que promete pagar um prêmio estimado em R$ 220 milhões. O sorteio não acumula e já está aberto para apostas exclusivas. Caso alguém não acerte as cinco dezenas, o montante é dividido entre os acertadores de quatro números e assim por diante.

O concurso será composto de apostas simples, em que o apostador deve marcar cinco dezenas das 80 disponíveis, no valor de R$ 2,50.

Segundo a Caixa, este será o 14º concurso da Quina de São João. O prêmio de R$ 220 milhões, que ainda pode aumentar, será o maior da história da loteria.

Como apostar na Quina de São João

Para apostar na Quina de São João 2024, basta ir a qualquer casa lotérica do País ou por meio do app Loterias Caixa e no site Loterias Caixa, até as 19h do dia do sorteio, 22 de junho. A aposta custa R$ 2,50 para um jogo com 5 dezenas.

Para participar do sorteio, basta marcar de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. Além disso, com a Surpresinha o apostador pode deixar para o sistema escolher os números. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.