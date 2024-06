Quais os valores das apostas da Quina de São João? Veja detalhes

Com apostas simples a R$ 2,50, a Quina de São João, da Caixa Econômica Federal, tem prêmio não cumulativo estimado em R$ 220 milhões. Para apostar, basta ir a uma casa lotérica ou entrar no site ou no aplicativo Loterias Caixa. O sorteio deve ocorrer no próximo 22 de junho, no YouTube.

Cada aposta requer a marcação de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no cartão. Além disso, também é possível deixar para o sistema escolher aleatoriamente os números, na opção chamada de "Surpresinha".

Ganha a Quina quem acertar de dois, três, quatro ou cinco números. No entanto, caso não haja ganhadores na faixa principal, com acerto de cinco números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa (quatro números) e assim por diante.

Bolão Caixa

Também é possível realizar as apostas em grupo, com o Bolão Caixa. Os apostadores devem preencher o campo próprio no volante ou comprar uma cota dos bolões organizados pelas casas lotéricas.

Desta vez, as cotas de bolão organizadas pelas lotéricas também poderão ser adquiridas no portal Loterias Online, com tarifa de 35% do valor da cota.

Chances de ganhar

Segundo o Valor Investe, do Globo, a chance de ganhar na Quina de São João com uma aposta simples, marcando cinco dezenas, é de 1 em 24 milhões. O jogador, no entanto, pode aumentar a chance se escolher marcar mais números — pode ser até 15 dezenas das 80.