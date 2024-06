Cogerh abre seleção de estágio em Quixeramobim e São Benedito; veja detalhes

A Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh) está com processos seletivos de estágio de nível superior para as Gerências Regionais nas cidades de Quixeramobim e São Benedito, no Interior do Ceará.

As inscrições devem ser feitas até o próximo dia 23 de junho enviando histórico e currículo atualizado ao e-mail lucas.lima@cogerh.com.br, com o nome e a vaga para a qual o candidato deseja concorrer especificados no assunto. Também é possível acessar a vaga disponível no portal do CIEE.

Remuneração

O estágio terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da companhia. A jornada será de 20 horas semanais, sendo 4 horas diárias no período da manhã ou da tarde, com bolsa no valor de R$ 787,89 mensais.

Veja localidades e vagas disponíveis:

Quixeramobim

O foco da seleção é em estudantes dos cursos de Engenharia Ambiental ou Sanitária, com pelo menos 60% e até 80% dos créditos cursados.

As atividades a serem desenvolvidas são: sistematização de dados do monitoramento quali-quantitativo reservatórios, operação e manutenção da infraestrutura hídrica; apoio e suporte na elaboração de mapas e relatórios técnicos; suporte na elaboração de planilhas para o Cadastro Estadual de Barragens.

São Benedito

O foco da seleção é em estudantes dos cursos de Engenharia Civil, Geografia ou Agronomia, com pelo menos 50% e até 80% dos créditos cursados.

As atividades a serem desenvolvidas são: registro diário das informações pertinentes ao açude Jaburu I (monitoramento volumétrico, manutenção e segurança de barragens); auxílio ao monitoramento dos usuários de recursos hídricos na bacia da Serra da Ibiapaba; auxílio-elaboração de mapas georreferenciados em apoio às atividades de fiscalização e monitoramento.