Concurso EPE 2024 abrirá inscrições com salários de até R$ 13 mil; veja edital

As inscrições para o concurso público da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) abrem nesta quarta-feira (12), a partir das 16h. São 90 vagas, com salário inicial de R$ 13,8 mil. O certame também abrirá outras 1.060 oportunidades para cadastro de reserva.

As vagas são distribuídas para os cargos de advogado, analista de gestão corporativa e analista de pesquisa energética, alocados em 24 áreas de atuação. O valor da inscrição é de R$ 120 e seguem até o próximo 11 de julho. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) é responsável pelo concurso e as aplicações podem ser feitas neste site.

As provas objetivas e discursivas ocorrem em 1º de setembro no Rio de Janeiro, Brasília, Recife e Florianópolis. As lotações serão no Rio de Janeiro ou Brasília.

As provas serão de português, inglês, conhecimentos gerais e específicos, a depender da área escolhida.

Veja vagas