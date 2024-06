Concurso do Inmetro tem alterações no horário e limitação no número de aprovados; confira

O concurso do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) voltou a passar por alterações no edital, nesta segunda-feira (10). Agora, além de mudança dos horários, foram modificados os números de vagas e o conteúdo programático da prova.

Com a retificação, as oportunidades para Pesquisadores passam de 390 para 180 no cadastro reserva. Já as vagas destinadas para Analista passam de 370 para 120 no CR.

A distribuição dos aprovados ficou assim:

40 (imediatas) + 120 (cadastro reserva) para Analista Executivo em Metrologia e Qualidade;

60 (imediatas) + 180 (cadastro reserva) para Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade.

As provas serão aplicadas no dia 1º de setembro, pelo Idecan. Agora, com duração de cinco horas.

Veja os novos horários:

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade: Manhã (das 8h às 13h)

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade: Tarde (das 15h às 20h)

>>> Retificação do edital

Novo Cronograma previsto

Aplicação das Provas Objetivas e Discursiva - 1º/9

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva - 2/9

Período para interposição de recurso contra gabarito preliminar da prova objetiva - de 3/9 a 4/9

Publicação do gabarito definitivo da prova objetiva - 1º/10

Publicação do resultado preliminar da prova objetiva - 1º/10

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva - de 2/10 a 3/10

Publicação do resultado definitivo da prova objetiva - 23/10

Concurso Inmetro

Dividida em fases, a seleção terá exame de habilidades e conhecimentos, avaliação de títulos e experiência profissional. O salário inicial é de R$ 8.700,31.

Ao todo, 100 vagas imediatas são ofertadas para nível superior: Analista executivo em Metrologia e Qualidade contará com 40 vagas; e pesquisador-tecnologista em Metrologia e Qualidade, com 60.

Conforme o edital, as provas devem ser aplicadas em Fortaleza e nas cidades de Goiânia, Porto Alegre, Brasília e Rio de Janeiro.