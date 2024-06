Emprego: IDT/Sine está com 2.391 vagas abertas para esta segunda-feira (10)

A segunda-feira (10) pode ser o seu dia de conseguir a tão sonhada inserção no mercado de trabalho. O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) está com oferta de 2.391 oportunidades de trabalho em suas unidades de atendimento em todo o Ceará. Dessas, 310 são destinadas a pessoas com deficiência (PCDs).

Entre as vagas, nos diversos setores e ocupações, destacam-se as oportunidades para advogado, sapateiro, consultor de vendas, cozinheiro, auxiliar de cozinha, técnico de enfermagem e mais de 200 postos para a função de teleoperador em Fortaleza.

Como participar da seleção

Para participar das seleções, os candidatos devem agendar atendimento, por meio do portal, ou ir diretamente em alguma das 18 unidades do IDT no estado.

Para consultar as vagas, agendar atendimento ou encontrar mais informações, acesse o portal do IDT/Sine.