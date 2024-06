Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (10)

Concursos e seleções estão com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (10), com salários que chegam a R$ 14,3 mil. Há oportunidades para candidatos com níveis fundamental, médio e superior.

O prazo para uma das seleções termina nesta segunda-feira (10). Confira a lista abaixo.

Tribunal Superior Eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está com edital aberto de concurso público com 395 vagas. As oportunidades são para o nível superior e ofertam salários de até R$ 13.994,78. O prazo de inscrições segue aberto até 18 de julho. Os interessados devem se candidatar através do portal do Cebraspe — banca organizadora do certame.

As oportunidades serão distribuídas entre o TSE e os 26 tribunais regionais eleitorais, entre eles o do Ceará e do Distrito Federal. Somente o TRE do estado de Tocantins ficou de fora da seleção.

Interessados em se candidatar a uma das vagas devem desembolsar o valor de R$ 85 para as oportunidades de técnico judiciário, e R$ 130 para as de analista judiciário. Doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da quantia.

Prefeitura de Ipueiras

A Prefeitura de Ipueiras está com inscrições abertas para concurso público com 240 vagas, além de formação de cadastro de reserva. Com salários de até R$ 14,3 mil, o certame seleciona candidatos com nível de escolaridade médio e superior.

Para se candidatar a uma das oportunidades, os interessados devem se inscrever, até 24 de junho, através do portal do Idib, e pagar a taxa de participação, que varia de R$ 110 (nível médio) a R$ 140 (superior).

Beach Park

O Beach Park está com 250 vagas abertas para trabalho temporário. As oportunidades são para o período de alta temporada, que corresponde aos meses de junho até agosto.

As vagas são para os cargos de Promotor(a) de Marketing, Recepcionista, Vendedor(a) de Loja, Monitor(a) de Esporte e Lazer, Instrutor(a) de Brinquedos, Atendente, Camareira, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Serviços Gerais, Roupeiro, Mensageiro, Estoquista, Auxiliar de Logística, entre outros.

Algumas oportunidades exigem somente Ensino Médio e não pedem experiência prévia na função. Os interessados podem se candidatar até o dia 20 de junho, por meio do site de vagas do Beach Park.

Concurso Codevasf

As inscrições para o concurso da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) estão abertas até 10 de junho, através do site do Cebraspe. O certame visa preencher 61 vagas de nível superior, além de formação de cadastro reserva.

As vagas possuem salário inicial de R$ 9.065,95 e são para os cargos de analista em comunicação, na área de Jornalismo, e para analista em desenvolvimento regional.

