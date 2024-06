Ministério da Educação oferta 80 mil bolsas de iniciação à docência para universidades

As inscrições para o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) estão abertas até o dia 25 de julho. O anúncio foi feito pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), nesta segunda-feira (10).

Com investimento de R$ 1,8 bilhão, serão distribuídas 80.040 bolsas para estudantes de cursos de licenciatura. No processo de seleção, as instituições de ensino superior devem apresentar os projetos especificando as áreas e os subprojetos, seguindo o Edital nº 10/2024.

>> Confira Edital nº 10/2024

As bolsas buscam fortalecer a formação de professores e inserir os estudantes na realidade escolar durante percurso formativo na universidade.

Como se inscrever?

As instituições de ensino superior devem inscrever as propostas por meio do Sistema de Inscrições da Capes (Sicapes). Apesar da seleção seguir aberta até o dia 25 de julho, a data máxima para solicitar acesso ao Sicapes é dia 5 de julho.

Os projetos selecionados terão vigência de dois anos, com possibilidade de prorrogação.

Qual valor das bolsas?

Os estudantes de licenciatura que participarem dos projetos selecionados receberão uma bolsa de R$ 700 por mês, em até 60 mensalidades.

Além deles, também recebem o benefício:

Supervisores: R$ 1.100 por mês;

R$ 1.100 por mês; Coordenador de área: R$ 2.000 por mês;

R$ 2.000 por mês; Coordenador institucional: R$ 2.100 por mês.

Calendário