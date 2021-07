Usuários da Uber relatam longa espera por corridas, e motoristas criticam mudanças no app

Rafael Keylon Diretor da Associação dos Motoristas de Aplicativos do Ceará (Amap)

“[A Uber] continua cobrando o passageiro via multiplicador, mas repassa para o motorista um valor fixo. Se eu tô em uma zona de dinâmica hoje, a dinâmica não aparece quantas vezes é a mais, aparece um valor, por exemplo, +5 reais. Da Aldeota para o Bom Jardim eu ganho 26 reais, mas quando vou receber em dinheiro, o passageiro me paga com 40 reais. A Uber subtrai do meu ganho até 45% do valor da corrida”.