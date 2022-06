UniAteneu abre turmas de Medicina Veterinária na unidade Harmony – Bezerra de Menezes

O Centro Universitário Ateneu lançou neste semestre o Curso de Medicina Veterinária, a mais nova graduação disponível que garante ao aluno a excelência no ensino, uma estrutura de aprendizado prático dotada de recursos modernos e alinhada às necessidades atuais da profissão e um corpo docente composto por mestres e doutores com expertise em suas respectivas áreas de atuação, oportunizando ao discente uma experiência que vai além da sala de aula.

Para facilitar o acesso ao aluno que reside em diferentes bairros de Fortaleza e Região Metropolitana de Fortaleza, além da unidade acadêmica Lagoa de Messejana, agora a UniAteneu disponibiliza novas turmas na unidade Harmony – Bezerra de Menezes. Nos dois espaços de ensino, o aluno dispõe de uma formação acadêmica de qualidade, que objetiva capacitar o futuro médico-veterinário para atuar em diversas áreas, o que lhe torna um profissional de considerável importância para a sociedade.

“O Curso de Medicina Veterinária se integra ao portfólio dos cursos da área de Saúde em que a UniAteneu vem se destacando com excelência de ensino e modernidade. Queremos formar profissionais de saúde com sólida base científica e abordagem prática, que sejam comprometidos com o bem-estar e a promoção da saúde em diferentes realidades locorregionais”, afirmou o prof. Dr. Herbert Gomes Martins, pró-reitor acadêmico da UniAteneu.

Contexto atual da profissão

Embora seja comum associar o papel do médico-veterinário às consultas de rotina dos animais de estimação em clínicas, o mercado de trabalho onde ele atua é bem mais amplo. Independentemente se o atendimento for para cães, gatos ou outros animais, o acompanhamento do médico-veterinário inclui tanto o serviço de emergência como a rotina clínica dos animais, o que demonstra que é um campo promissor.

Segundo a profª. Drª. Márcia Sobral, coordenadora do Curso de Medicina Veterinária da UniAteneu, o médico-veterinário também é importante para a saúde pública, pois estabelece a profilaxia das doenças de animais transmissíveis ao homem, as chamadas zoonoses. Além disto, a Medicina Veterinária relaciona-se com as indústrias de alimento que utilizam animais como matéria-prima, as quais necessitam de um veterinário em seu quadro de colaboradores para supervisionar a cadeia produtiva. Nesse ramo, o profissional é responsável pela higiene e o controle de saúde das espécies.

“A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem ressaltado a importância da participação do médico-veterinário no planejamento e avaliação das medidas preventivas e de controle adotadas pelas equipes de saúde pública. As frentes de atuação nesse segmento abrangem a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica e a vigilância ambiental, assim como programas educativos das secretarias de saúde, visando manter o bem-estar e a qualidade de vida da população”, afirmou a coordenadora.

A pesquisa científica na Medicina Veterinária

Legenda: Para mais informações sobre o Curso de Medicina Veterinária, é só entrar em contato pelo 0800 006 1717. Foto: divulgação

Um exemplo desse tipo de atuação são os programas de prevenção que ocorreram no auge da pandemia da Covid-19, baseados na pesquisa científica sobre as doenças de animais silvestres que podem ser transmitidas ao ser humano. Nesse sentido, os médicos-veterinários têm trabalhado na investigação de infecções pontuais em algumas espécies, além de atuar nas pesquisas para descobertas de fármacos e produção de vacinas.

Para a profª. Drª. Márcia Sobral, assumir todas essas funções demanda uma formação sólida e rigorosa, de modo que os profissionais possam atuar conforme os parâmetros éticos da área. “Uma aprendizagem cidadã faz toda a diferença no dia a dia dos médicos-veterinários, permitindo que eles avaliem cada situação com um olhar crítico e sempre voltado para o bem-estar coletivo. Isso contribui para uma relação harmoniosa entre o homem e os animais, sejam eles domésticos ou silvestres”, ressaltou.

O olhar dos alunos para a formação

“A UniAteneu está preparada com as suas instalações e o seu corpo docente qualificado para oferecer o melhor aprendizado, e o meu sonho é como o de qualquer outro, de me formar e me tornar um profissional de qualidade. Onde tem bons professores, tem bons alunos e, possivelmente, teremos bons profissionais no futuro. Pretendo desde já trilhar o caminho da clínica médica e cirúrgica focado em animais de pequeno porte”, compartilhou Cecílio Antunes, aluno do Curso de Medicina Veterinária da UniAteneu.

Já Rebeca Vasconcelos, aluna do Curso de Medicina Veterinária da UniAteneu, afirma que se sente feliz em fazer a graduação que sempre desejou. Ela pretende concluir o curso com todas as experiências e aprendizados possíveis e ser uma veterinária de destaque, pois almeja realizar o sonho de cuidar dos animais. “Desde pequena, eu sempre gostei de animais, e teve uma época na adolescência que eu fiz o Curso de Auxiliar Veterinário e trabalhei em pet-shop com alguns médicos-veterinários. Foi ali que eu percebi que queria seguir a profissão”, relatou a aluna.

Serviço

Centro Universitário Ateneu

Unidades acadêmicas de oferta do Curso de Medicina Veterinária

Unidade Lagoa de Messejana

Endereço : Rua Manoel Arruda, 70. Messejana. Fortaleza (CE)

Unidade Harmony – Bezerra de Menezes

Endereço : Av. Humberto Monte, 2929. Pici. Fortaleza (CE)

Site: https://uniateneu.edu.br/

Contato: 0800 006 1717