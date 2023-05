Último dia para declaração do Imposto de Renda é nesta quarta-feira (31); saiba mais

O último dia para a declaração do Imposto de Renda (IR) de 2023 é esta quarta-feira (31). Segundo a Receita Federal, a expectativa é de que 39,5 milhões de declarações sejam entregues.

Só nessa segunda-feira (29), a Receita Federal contabilizou mais de 33,2 milhões de declarações. Desse total já apresentado, 23% utilizaram a pré-preenchida, o que, de acordo com o órgão, reduz risco de erros. Esse modelo possibilita o uso de informações disponibilizadas a partir de bancos de dados do Governo.

Onde declarar Imposto de Renda 2023?

A Receita Federal disponibiliza três meios para o envio da declaração: o Programa Gerador da Declaração, disponível para download no site oficial da Receita, o serviço online Meu Imposto de Renda e o Portal e-CAC.

Quem usar a declaração pré-preenchida ou optar por receber o valor da restituição por chave Pix (desde que a chave seja o CPF do cidadão) terá prioridade no recebimento da restituição, sempre respeitando as prioridades legais, como idosos, professores e pessoas com deficiência.

O pagamento das restituições foi dividido em cinco grupos mensais, até 29 de setembro, de acordo com a data de entrega da declaração.