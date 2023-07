'Turismo de eventos' gerou impacto de R$ 347 milhões na economia de Fortaleza em 2022, aponta estudo

O chamado "turismo de eventos" em Fortaleza gerou um impacto de cerca de R$ 347 milhões na economia da Cidade, no ano passado. O dado foi divulgado nesta segunda-feira (3) pela Prefeitura da Capital.

Conforme o relatório, levantado pela organização 'Convention & Visitors Bureau' (Visite Ceará) e pela Universidade de Fortaleza (Unifor), o gasto individual dos turistas que se hospedaram na Cidade para participar de eventos foi de R$ 2,7 mil durante todo o período que passaram na Capital. Já o gasto médio diário foi de R$ 791. Além disso, o documento também aponta que a movimentação de eventos na capital cearense gerou 37,7 mil empregos formais e informais.

"O gasto médio desse turista é elevado. Inclusive, ele é maior do que o gasto médio do turista de lazer", destacou Suemy Vasconcelos, coordenadora do Observatório do Turismo da Capital, onde estão disponíveis os dados completos. Para a gestora, a informação é importante para a Prefeitura buscar atrair mais eventos para a Cidade nos próximos anos. "São números de retomada [pós-pandemia de Covid-19], bons para a economia", avaliou ela.

Também considerando que os dados são positivos, a presidente do Visite Ceará, Ivana Bezerra, disse que, até pouco tempo atrás, não se sabia a dimensão do impacto do "turismo de eventos" na Capital. "São informações fundamentais para que a gente consiga captar os melhores clientes para os melhores momentos", analisou.

Segundo o secretário municipal do Turismo, Alexandre Pereira, o "turismo de eventos" tem sido responsável por movimentar o setor na Capital durante o ano inteiro. Além disso, o gestor acredita que a tendência "bleasure", que mistura os termos "business" e "pleasure", que significam "trabalho" e "prazer", é o que permite que o turista de eventos gaste mais que o de lazer.

Gasto médio do participante de eventos em Fortaleza

Hospedagem : R$ 1.067 (38,4%)

: R$ 1.067 (38,4%) Alimentação : R$ 577,97 (20,8%)

: R$ 577,97 (20,8%) Entretenimento : R$ 521,56 (18,8%)

: R$ 521,56 (18,8%) Compras : R$ 376,24 (13,5%)

: R$ 376,24 (13,5%) Transporte: R$ 234,16 (8,5%)

Para a coordenadora da graduação em marketing da Unifor, Milena Auip, o relatório é importante para mostrar à sociedade fortalezense o quanto o setor foi capaz de se renovar pós-pandemia de Covid-19. Com a contribuição, "a Unifor reforça seu papel enquanto instituição que produz conhecimento de impacto em benefício da sociedade", afirmou.

Perfil do turista

Dos 39,9 mil turistas entrevistados para a pesquisa, 47,5% estavam visitando a Capital pela primeira vez, enquanto 52,5% já haviam estado na Cidade anteriormente. E, dos que já conheciam Fortaleza, 91% consideraram que a Capital havia melhorado ou estava da mesma forma.

O estudo também revelou que quase a totalidade (99%) dos turistas que participam de eventos em Fortaleza tem origem nacional, sendo a maioria do Nordeste (40,7%) e do Sudeste (39,3%). São Paulo foi a cidade mais emissora, com 21,7%, seguida de Rio de Janeiro (8,5%) e Recife (5,5%).

Além disso, a maioria dos participantes dos eventos eram homens (61,7%), com idades entre 36 e 60 anos (59%), nível de instrução superior (65%) e renda individual entre 4 e 10 salários mínimos (39,2%).

Os dados foram coletados em 15 eventos realizados entre 1º de março do ano passado a 31 de dezembro e estão disponíveis no Observatório do Turismo de Fortaleza.

Serviços

Os entrevistados também responderam a um questionário sobre o que achavam da oferta de serviços na Cidade. O serviço que recebeu a menor avaliação (52%) no relatório foi o que diz respeito à "diversão noturna".

Os outros que tiveram avaliação menor foram: atrativos turísticos (61,7%), transporte (64,7%), hospedagem (68,2%) e alimentação (68,3%). Já os melhores avaliados foram: sinalização turística (82%), preços praticados (81,7%), comércio (75,5%), telecomunicações (74,3%), segurança pública (72,6%) e limpeza urbana (71,8%).

O que é 'turismo de eventos'?

Também conhecido como "turismo de reuniões" ou "turismo de negócios", o "turismo de eventos" diz respeito às viagens feitas com o propósito de assistir a eventos específicos, como conferências, convenções, exposições, feiras, festivais, concertos e outros encontros de caráter profissional, acadêmico, cultural ou de esporte.

