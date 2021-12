Trabalho híbrido deve ser o modelo mais utilizado no pós-pandemia; tire dúvidas

Com a crise provocada pelo coronavírus, o funcionamento das empresas teve que ser modificada dando destaque ao modelo home office. Agora, um novo modelo de negócio vem ganhando força, o trabalho híbrido.

Isso porque, se trata de um formato mais flexível em que os colaboradores podem exercer suas atividades tanto na estrutura física da organização quanto no home office.

Devido aos seus benefícios verificados nos últimos meses, as expectativas de crescimento do trabalho híbrido são bastante positivas. Confira abaixo as principais dúvidas sobre o assunto.

O que é o modelo de trabalho híbrido?

Neste modelo de trabalho, o funcionário cumpre a sua jornada de trabalho na empresa, presencialmente e, também, à distância, em sua casa. Sendo assim, ele combina características da atividade presencial e do home office.

Como funciona?

No trabalho híbrido, é possível estabelecer escalas de profissionais para atuação presencial em dias alternados, não sendo exigido que eles estejam presentes na companhia diariamente. Nesse caso, os critérios devem estar estabelecidos, de acordo com a estratégia implementada.

Diferença do modelo presencial

No formato presencial, os funcionários precisam cumprir uma carga horária dentro da organização. Além disso, é necessário registrar o ponto físico e eventuais horas-extras.

Além disso, os integrantes do time precisam estar presentes de forma simultânea onde as atividades ocorrem na estrutura física da empresa.

Diferença no modelo home office

No home office, todos os funcionários atuam de forma remota, sem a necessidade de estarem no espaço físico da empresa para exercerem suas atividades laborais.

Por que é o preferido no pós-pandemia?

O modelo de trabalho híbrido não é novo, no entanto, foi amplamente implementado durante a pandemia. A crise criou espaço para que os negócios vissem o home office como uma boa oportunidade de alcançar melhores resultados.

O formato possibilitou uma maior preservação da saúde dos funcionários e a redução das chances de contágio pela Covid-19. Veja outros benefícios:

Redução dos atrasos: a adoção do home office possibilita a minimização do tempo gasto no trânsito, no percurso entre a casa do colaborador e a empresa;

Otimização das tarefas: ocorre um aumento de produtividade, já que contribui para que os colaboradores trabalhem melhor, além de minimizar possíveis desmotivações geradas por erros e retrabalhos;

Descentralização hierárquica: com a equipe atuando de forma remota, é preciso que cada um tenha mais autonomia para executar suas atividades, o que favorece o trabalho em conjunto;

Melhora na gestão do tempo: a melhoria na gestão do tempo não é algo específico ao trabalho, mas ao ganho de bem-estar e qualidade de vida por parte do empregado da empresa;

Minimização dos custos: uma quantidade menor de colaboradores no dia a dia da empresa também ocasiona diminuição dos custos para o empregador.

Quais são os principais desafios do trabalho híbrido?

A implementação do trabalho híbrido pode gerar também desafios no meio do processo, como:

Cultura Interna: não é fácil manter uma cultura interna coesa quando a equipe não está trabalhando em conjunto, no mesmo ambiente;

Segurança da informação: é preciso estabelecer uma política de segurança da informação na rotina da empresa;

Comunicação entre a equipe: é preciso implementar ações para criar uma padronização nas maneiras de realizar as interações internas, com foco a evitar que a experiência de algum integrante do time seja prejudicada.