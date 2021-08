Sua Nota Tem Valor passa a ter cadastro de bancos digitais

Os contribuintes participantes do programa Sua Nota Tem Valor agora podem cadastrar contas de bancos digitais para o recebimento de prêmios. A opção está disponível pelo site e aplicativo do Sua Nota Tem Valor, na opção "minha conta".

De acordo com a Sefaz, a nova opção tem o objetivo de reduzir a burocracia e proporcionar mais vantagens aos contribuintes e instituições sem fins lucrativos.

"Esse foi um pedido de muitos participantes e entidades. Sabemos que com essa ferramenta, eles possuem isenção de anuidade e taxas de transferência eletrônica (DOC e TED), saques e depósitos gratuitos. Então, principalmente para as instituições sem fins lucrativos, que recebem premiações mensais por meio do rateio, é uma excelente opção", destaca Jonilma Maia, gestora do programa.

IPVA 2022

Outro diferencial no aplicativo é que os contribuintes já podem consultar o extrato de pontos acumulados para o desconto de até 5% no IPVA 2022. Para o benefício, serão computados os pontos gerados a partir de documentos fiscais emitidos entre os meses de julho e novembro deste ano.

Entrega de prêmios

Nesta sexta-feira (27), às 11h, haverá a entrega de prêmios do 13º sorteio do Sua Nota Tem Valor. A solenidade simbólica será transmitida pelas redes sociais da Sefaz.

Durante o evento, estarão presentes ganhadores e representantes de instituições beneficiadas para receber as premiações. Também serão exibidos vídeos com depoimentos dos sorteados.

