Confira os ganhadores do 12º sorteio do Sua Nota Tem Valor

Os ganhadores do 12º sorteio do Sua Nota Tem Valor, promovido pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz) já estão disponíveis. Ao todo, são 16 participantes sorteados com prêmios que variam entre R$ 5 mil e R$ 25 mil.

Foram sorteados participantes de nove municípios cearenses: Juazeiro do Norte, Fortaleza, Tauá, Tabuleiro do Norte, Barreira, Morrinhos, Crato, Fortim e Quixadá. Além disso, o prêmio beneficiou 14 entidades indicadas pelos ganhadores dos prêmios regionalizados.

O programa também beneficiou 271 instituições sem fins lucrativos, de 78 cidades do Ceará. O prêmio total foi de R$ 300 mil. A consulta já está disponível no site e aplicativo da Sefaz.

Ganhadores do Sua Nota Tem Valor

De Juazeiro do Norte, Samuelly Silva Nascimento conseguiu o prêmio principal, de R$ 25 mil, sorteado entre todas as pessoas físicas participantes do programa. Ela receberá o montante em solenidade no próximo dia 30, às 11 horas, em transmissão pela TV Ceará (TVC) e pelo canal da Sefaz Ceará no Youtube.

Além dela, 15 outros participantes de três regiões foram premiados para receber prêmios de R$ 5 mil. Confira:

Área 1 (Fortaleza)

Soraya Herbster Anorim Arruda

Silvio Carlos da Silva Junior

Francisca Adriana Almeida de Oliveira

Erinaldo Amarante Monteiro

Marcelo Jansen de Siqueira

Área 2

José Vitor Dias de Oliveira, de Tauá

Nairton Kelisson de Almeida de Araújo, de Tabuleiro do Norte

Cristiani Castro da Silva Araújo, de Barreira

Fernando Maia de Lima, de Tabuleiro do Norte

Conceição Credilene de Sousa, de Morrinhos.

Área 3

George Correia Nuvens, do Crato

Mari Teixeira dos Santos Juni, de Fortim

Patricia dos Santos Jorge, de Quixadá

Francisco José Gurgel Braúna, do Crato

Pedro Anderson Correia Nascimento, de Juazeiro do Norte

Cada um dos ganhadores escolheu uma entidade para beneficiar com prêmios de igual valor. Foram elas:

Grupo Espírita Paulo e Estevão, de Fortaleza, recebendo duas premiações

Abrigo da Velhice Abandonada Jesus Maria José, de Crato

Associação Assistencial Evangélica da Assembléia de Deus em Cidade dos Funcionários, de Fortaleza

Abrigo São Lázaro, de Fortaleza

Clube das Acácias Associação Beneficente, de Tauá

Associação Escola Família Agrícola Jaguaribana, de Tabuleiro do Norte

Associação Nossa Casa de Apoio a Pessoas com Câncer, de Fortaleza

Instituto de Desenvolvimento e Formação Cidadã, de Tabuleiro do Norte

Associação de Combate ao Câncer Infanto Juvenil – Associação Peter Pan, de Fortaleza

Sociedade Cratense de Auxílio aos Necessitados, de Crato

Associação São Francisco Defensora dos Animais, de Granja

Associação dos Moradores do Guarujá, de Quixadá

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Crato

Associação Beneficente Madre Maria Villac (Abemavi), de Juazeiro do Norte

O programa ainda distribuiu ainda R$ 300 mil entre 271 instituições sem fins lucrativos de 78 municípios cearenses, que atingiram o Índice de Engajamento Social (IES) de 0,1% do total de pontos apurados em junho de 2021. A lista completa des instituições beneficiadas está aqui.

Sobre o programa

O Sua Nota Tem Valor conta com 126.646 participantes e 363 instituições cadastradas, que atuam nas áreas de assistência social, esportes, saúde, educação, cultura, apoio aos animais e religiosas.

O programa é uma iniciativa do Governo do Ceará para conscientizar a população sobre a importância de pedir a nota fiscal e garantir o recolhimento dos tributos. Desenvolvido pela Sefaz, o Sua Nota estimula também a cidadania fiscal, a solidariedade e a inclusão social.