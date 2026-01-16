Diário do Nordeste
“Soul Jeri” consolida Jericoacoara como maior Réveillon de Praia do Brasil

Mais de 23.595 turistas estiveram presentes na região entre os dias 28 de dezembro e 2 de janeiro

Agência de Conteúdo DN
Soul Jeri consolida Jericoacoara como maior Réveillon de Praia do Brasil
Legenda: A programação contou com shows de artistas de renome nacional
Foto: Divulgação

Os números do Réveillon 2025/2026 reforçam o papel de Jericoacoara como um dos principais polos turísticos do Ceará e do Brasil. Dados da Secretaria do Turismo do Estado (Setur-CE) apontam que, entre 28 de dezembro de 2025 e 2 de janeiro de 2026, o destino recebeu 23.595 turistas, com impacto econômico estimado em R$ 71,38 milhões.

Parte desse resultado está associada à realização do Soul Jeri, Réveillon gratuito e aberto ao público, promovido nos dias 30 e 31 de dezembro, na Arena Soul Jeri. O evento reuniu mais de 20 mil pessoas e contou com atrações de projeção nacional, como Zé Neto & Cristiano, Márcia Felippe e Maneva, ampliando a visibilidade do destino e estimulando a circulação econômica em diversos setores, como hospedagem, alimentação, transporte e comércio.

Além do Soul Jeri, a programação de fim de ano foi ampliada por uma série de eventos que consolidaram Jericoacoara como um grande polo de entretenimento e turismo. A vila recebeu, na Alchymist Beach Club, o pré-Réveillon com show do DJ Alok, além de dois festivais internacionais de música eletrônica, o Ayá e o Labryinto, que ocuparam vários dias do período com programação musical contínua e diferentes opções gastronômicas. O conjunto de eventos distribuiu o fluxo de visitantes ao longo de toda a virada do ano e reforçou a cadeia econômica local.

Movimentação turística na região é intensa

O desempenho do Réveillon se soma a indicadores estruturais do turismo local. Em 2025, Jericoacoara recebeu 545.329 turistas, movimentou 270.755 passageiros no aeroporto regional e gerou R$ 1,44 bilhão em receita turística, consolidando-se como um dos destinos mais relevantes do estado.

O prefeito de Jijoca de Jericoacoara, Leandro Cézar, avalia que o evento representa um novo patamar para o município.

“O Soul Jeri mostrou que é possível realizar um grande Réveillon público, com organização e impacto econômico expressivo, fortalecendo Jericoacoara como destino estratégico do turismo nacional”, afirmou.

Para Amon Marques, diretor da Agência After, promotora do evento, a proposta nasce com visão de longo prazo e posicionamento claro no cenário brasileiro.

“O Soul Jeri foi pensado como um produto turístico, não apenas como uma festa. Um evento aberto, capaz de gerar impacto econômico, fortalecer a economia criativa e consolidar Jericoacoara como o maior Réveillon de praia do Brasil, integrando música, gastronomia e experiências ao longo de vários dias”, explicou.

Com os resultados registrados, a Prefeitura confirmou que o Soul Jeri passa a integrar oficialmente o calendário turístico da cidade, reforçando o posicionamento de Jericoacoara como destino de grandes eventos públicos e privados, com relevância crescente no turismo nacional.

 

