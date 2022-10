Sistema Verdes Mares é selecionado em desafio Google de Inovação na América Latina

O Diário do Nordeste, jornal digital do Sistema Verdes Mares (SVM), foi escolhido para integrar a terceira edição do Desafio da Inovação da Google News Initiative, junto a outros 29 projetos da América Latina. O SVM foi uma das organizações contempladas, em uma seleção com mais de 300 propostas de 21 países, de jornais, veículos online, startups, associações ou ONGs, acadêmicos e jornalistas independentes. Ao todo, 30 organizações e profissionais foram selecionadas em 12 países, sendo 11 autores de projetos brasileiros.

Para sua terceira edição, o Desafio da Inovação da GNI recebeu projetos com foco em leitores, desenvolvimento de negócios, combate à desinformação, promoção da confiança no jornalismo, entre outros temas relevantes.

Segundo o Blog Oficial da Google Brasil, 31% das inscrições foram de veículos de imprensa regionais e locais, enquanto 23% partiram de empresas de notícias totalmente dedicadas ao jornalismo digital. É o caso do Diário do Nordeste, que recentemente passou por processo de transformação digital.

“O Diário do Nordeste é um exemplo de como a digitalização pode contribuir positivamente com a imprensa. Por meio de um formato 100% digital, foi possível atingirmos uma audiência nacional e crescer no mercado, levando informação de qualidade de maneira ágil e confiável para mais pessoas”, afirma Ruy do Ceará, Diretor Superintendente do Sistema Verdes Mares.

Projeto para jornalismo

Arenusa Goulart, gerente de marketing de SVM, conta que a empresa foi selecionada graças ao projeto desenvolvido pelo Diário do Nordeste, que insere no jornalismo a tecnologia Web3, que revoluciona a forma como nos relacionamos nos meios digitais por meio de conceitos como cripto, blockchain e tokenização, no jornalismo.

“O Diário do Nordeste, ao estar entre os poucos escolhidos pelo Google na América Latina, inicia o ciclo de desenvolvimento da primeira plataforma Web3 de jornalismo no mundo, entregando valor que combina jornalismo qualificado, tecnologia blockchain, apoio à comunidade artística regional e inclusão da voz dos assinantes no diálogo editorial”, pontua a gerente.

O objetivo do Desafio de Inovação do GNI é capacitar organizações de notícias de todo o mundo que lideram novos pensamentos no jornalismo online, desenvolvem caminhos para a sustentabilidade e entendem melhor suas comunidades. Nesta edição, voltada ao jornalismo latino-americano, a expectativa da Google News Initiative é de que as iniciativas selecionadas desenvolvam ainda mais seus esforços para manter um ecossistema de notícias sustentável e diverso na região.

“Ser um dos selecionados dentre tantos projetos e iniciativas importantes da América Latina é um marco para o Sistema Verdes Mares e para o jornalismo nordestino. Percebemos que o jornalismo digital pode ser uma solução, e com essa conquista sabemos que estamos no caminho para nos tornar um dos maiores e mais relevantes sistemas de comunicação do país”, finaliza Ruy do Ceará.

Sobre o SVM

O Sistema Verdes Mares é formado também pelas rádios FM 93, Recife FM, rádio Verdinha; emissoras de televisão TV Verdes Mares, TV Verdes Mares Cariri e TV Diário; portais Diário do Nordeste e o G1 Ceará.

O conglomerado de comunicação pertence ao Grupo Edson Queiroz, um dos maiores grupos empresariais do país, que se faz presente nos mais diversos momentos da vida dos brasileiros por meio de um portfólio diversificado de marcas e produtos de segmentos variados.

