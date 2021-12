Veja o horário de funcionamento de shoppings da Grande Fortaleza neste fim de ano

Devido às festas de fim de ano, que geralmente fazem o público ir às compras, os shoppings de Fortaleza terão funcionamento especial e ampliarão o horário de atendimento no Natal e no Ano Novo.

Conforme os centros comerciais, o objetivo é oferecer aos clientes um tempo extra para eles poderem adquirir os produtos e/ou serviços disponibilizados nos locais com mais com maior comodidade e tranquilidade.

Veja os horários de atendimento dos shoppings:

Shopping Benfica

- De 18 a 23 de dezembro: abrirá 1h mais cedo, às 9h da manhã e fechará às 22h e no domingo, das 12h às 21h. A praça de alimentação funcionará das 10h às 22h.

- Dia 24: o funcionamento será das 9h às 18h e praça de alimentação será das 10h às 18h.

- Natal: as lojas estarão fechadas e as lojas da praça estarão em funcionamento das 11h30 às 22h, de acordo com cronograma do dia.

- Dia 31: das 9h às 18h e a praça de alimentação, das 10h às 18h.

- 1º de janeiro de 2022: as lojas estarão fechadas e as da praça funcionarão, segundo o cronograma do dia, das 11h 30 às 22h.

A programação de horários e funcionamento estão divulgadas no site.

RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

- Dias 18, 20, 21, 22 e 23 de dezembro: lojas e quiosques funcionam das 9h às 22h, e a praça de alimentação das 10h às 22h. Espaço Gourmet e Boulevard, das 11h30 às 23h; e RioMar Online, das 9h às 21h.

- Dia 19 de dezembro (domingo): lojas e quiosques das 12h às 21h, e praça de alimentação, das 10h30 às 22h. Espaço Gourmet e Boulevard, das 11h30 às 23h; e RioMar Online, das 10h30 às 21h.

- Dias 24 e 31: lojas, quiosques e RioMar Online, das 9h às 18h. Praça de alimentação, das 10h às 18h; e Espaço Gourmet e Boulevard, das 11h30 às 18h.

- Natal e Réveillon: lojas e quiosques fechados. Operações de lazer e alimentação terão funcionamento facultativo. RioMar Online: das 12h às 21h.

Shopping Eusébio

- De 16 a 23 de dezembro: o empreendimento abre uma hora mais cedo no período, das 9h-22h.

- Dias 24 e 31: as lojas e quiosques abrem às 9h e seguem até 18h, já a praça de alimentação funciona das 11h a 18h.

- Natal e Réveillon: fechado.

Shopping Parangaba

- Dias 18, 20, 22 e 23 de dezembro: lojas e quiosques funcionam das 9h às 22h, já a praça de alimentação abre entre 10h e 22h.

- Dia 19 de dezembro (domingo): o empreendimento abre às 12h e segue até as 21h, com a área de alimentação funcionando em outro horário, das 11h às 22h.

- Dias 24 e 31: lojas e quiosques funcionam das 9h às 18h, já a praça de alimentação abre entre 10h e 18h.

- Natal e Réveillon: apenas a parte de alimentação abre, facultativamente, das 10h às 22h.

- 26 de dezembro: o empreendimento abre às 13h e segue até as 21h, com a área de alimentação funcionando das 11h às 22h.

Shopping Iguatemi

- De 18 a 24 de dezembro: As lojas e quiosques do centro comercial abrirão 1h mais cedo, às 9h da manhã e fechará às 22h, com exceção de domingo (19), quando as lojas funcionarão das 12h às 21h. A praça de alimentação funcionará das 10h às 22h.

- Natal: as lojas fecharão, mas as operações da praça de alimentação e restaurantes têm funcionamento facultativo.

- Dia 31: lojas funcionarão das 9h às 18h no dia 31 de dezembro, os serviços de alimentação também encerrarão as atividades às 18h, com exceção dos restaurantes que realizarão celebração de Ano Novo.

- 1º de janeiro de 2022: as lojas estarão fechadas e a praça funciona facultativamente.

*O Diário do Nordeste entrou em contato com outros estabelecimentos do setor. Quando as respostas forem enviadas, esta matéria será atualizada