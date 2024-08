Shopping Del Paseo investe em modernização e renovação da marca

No mês de julho, o Shopping Del Paseo apresentou sua nova identidade visual, resultado de um rebranding estratégico que acompanha a modernização de suas operações e infraestrutura. Com investimentos da ordem de R$ 3 milhões, o shopping está fazendo melhorias, como atualização do logotipo, desenvolvida pelo escritório cearense Abracadabra, e a modernização das instalações.

A nova identidade visual, que substitui o antigo logotipo Miró, mantém a inspiração na arquitetura espanhola do shopping, porém com um design minimalista que reflete uma abordagem mais contemporânea e dinâmica. A nova marca foi implantada em toda a estrutura do shopping, incluindo a fachada, a sinalização interna e os canais de comunicação.

"Sentimos a necessidade de movimentar ainda mais o shopping devido às mudanças no comportamento dos novos frequentadores e às transformações do mercado”, afirma Eizon Said, superintende do Shopping Del Paseo. “O público atual busca experiências mais dinâmicas e personalizadas. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência sempre satisfatória e atrativa, alinhando com as expectativas dos nossos clientes e fortalecendo nossa posição em um mercado cada vez mais concorrido".

Melhorias substanciais na infraestrutura, como a renovação dos elevadores e da praça de alimentação, também estão sendo realizadas. O shopping está passando por uma transformação para celebrar seus 25 anos de história, em 2025.

Novas operações nos segmentos de vestuário, calçados e entretenimento estão previstas até o final do ano. Entre as novas atrações, estão os eventos infantis e noites de happy hour, que prometem enriquecer a experiência dos visitantes.