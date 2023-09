Shein anuncia pagamento de ICMS para clientes que comprarem até 50 dólares

Os clientes da Shein no Brasil não precisarão pagar o valor de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre as compras de até 50 dólares, segundo anunciou o presidente do e-commerce na América Latina, Marcelo Claure, nesta terça-feira (19). Quem pagará esse valor será a própria empresa, que recentemente aderiu ao Programa Remessa Conforme (PRC), do Governo Federal.

O PRC instituiu a não taxação das compras até esse valor, mas havia estipulado que passariam a aplicar ICMS, com uma alíquota de 17%, e que agora virou mais um abatimento para os consumidores com a novidade divulgada.

Conforme O Globo, a empresa chinesa não informou, porém, quanto vai gastar para poder cobrir esse imposto, mas estima-se que a cifra será bilionária. Em 2022, a Shein vendeu cerca de R$ 8 bilhões no país.

Assuntos relacionados

Remessa Conforme

Além do fim da taxação de aquisições internacionais de produtos de até R$ 243 (valor aproximado pela cotação desta terça-feira), a varejista ainda terá priorização no despacho aduaneiro, reduzindo o tempo de espera dos clientes para a chegada do objeto.

É importante ressaltar, que nas compras acima dos 50 dólares realizadas na Shein, ou em qualquer outra plataforma de e-commerce, na modalidade de importação, continua sendo cobrada a taxa federal, com alíquota de 60% de imposto.

Em contrapartida à certificação no PRC, a empresa chinesa terá que se adequar às normas para envio de encomendas ao Brasil, segundo exige a iniciativa.

Regras: