Servidores da Dataprev entram em greve no Ceará; paralisação pode atrasar o auxílio emergencial

Os funcionários da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) entraram em greve nesta segunda-feira (8), no Ceará. Ao todo, 5 dos 7 estados onde a empresa atua aderiram ao movimento. A instituição é responsável pelo processamento de pagamentos de benefícios como os do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e auxílio emergencial.

A paralisação poderá atingir o andamento de pedidos de benefícios no INSS, além da distribuição de seguro-desemprego e da nova rodada de auxílio emergencial, atualmente em discussão pelo Governo.

A empresa garante, porém, que não haverá impactos.

Os funcionários pedem à Dataprev a renovação do acordo coletivo de trabalho referente ao ano de 2020. A categoria diz que, além de não ter tido reajuste salarial no ano passado, a empresa encerrou no fim de fevereiro o contrato com o plano de saúde Geap.

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados e Tecnologia da Informação (Sindpd), Antonio Neto, a entidade irá se reunir com a empresa nesta quarta-feira (10) para definir o percentual de funcionários que deverão prestar serviços e não poderão entrar em greve.

A categoria já havia feito greve em 2020, quando 90% dos funcionários pararam e 10% ficaram de contingência, diz o sindicalista.

"A Dataprev tinha 27 postos de atendimento em todo o Brasil. No ano passado, fecharam 20 e mesmo com apenas sete postos os funcionários deram conta das questões do INSS e da distribuição do auxílio emergencial", afirma.

A empresa está na lista de projetos de desestatização organizada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Em nota, ela afirma que, antes de a greve ser oficializada, se mobilizou para garantir a continuidade de projetos prioritários, como o processamento da nova rodada do auxílio emergencial, serviços do INSS e seguro-desemprego.

A Dataprev disse que está impedida de prorrogar o acordo coletivo de trabalho porque o documento traz cláusulas referentes ao convênio de saúde Geap. Segundo a companhia, a decisão de não renovar o plano de saúde foi tomada de forma unilateral pela empresa Geap.

A empresa diz que ofereceu aos empregados ativos e inativos alternativas de assistência à saúde.

Estados

Ao todo, 5 dos 7 estados onde a Dataprev atua aderiram à greve, segundo o Sindpd.

Os trabalhadores do Distrito Federal iniciaram a greve nesta terça-feira (9), segundo o sindicato. Além do Ceará, na Paraíba e no Rio Grande do Norte as atividades também estão suspensas desde segunda.

Em São Paulo, a paralisação por tempo indeterminado está prevista para iniciar na sexta (12). Apenas o estado do Rio de Janeiro não aderiu à paralisação.