O novo Feirão Limpa Nome do Serasa, que tem início nesta segunda-feira (17), contará com auxílio de até R$ 100 como incentivo para consumidores quitarem suas pendências. No Ceará, cerca de 2,2 milhões de endividados estão aptos a solicitar o Auxílio-Dívida.

A ação, que é válida até o próximo domingo (23), conta com adesão de 1.456 empresas de diversos segmentos, e visa beneficiar consumidores que possuem, em média, quatro dívidas no CPF.

Neste período, aqueles que pagarem uma ou mais dívidas que juntas somarem pelo menos R$ 300 terão direito ao auxílio, que deve ser no valor de um outro débito em aberto, para quitar estas pendências.

Segundo o Serasa, as dívidas podem estar atrasadas ou já negativadas, situação em que o CPF do cliente é colocado no cadastro de inadimplentes.

Regras

O Auxílio-Dívida é valido para pagamentos à vista via Pix, e os acordos devem ser realizados exclusivamente pelo aplicativo oficial da Serasa. O auxílio estará disponível na Carteira Digital Serasa até 28 de março e deve ser usado até 31 de março de 2025.

Veja passo a passo como negociar e receber o auxílio:

Acesse o aplicativo da Serasa (disponível na App Store e Google Play) e entre com CPF e senha. Se ainda não tiver cadastro, crie o seu gratuitamente; Negocie pelo menos R$ 300: Ao ver as ofertas disponíveis, selecione uma ou mais dívidas que somem R$ 300 ou mais. Escolha o Pix, à vista, como forma de pagamento (boletos não são aceitos); Realize o pagamento: Confirme, faça o pagamento por Pix pela Carteira Digital da Serasa ou pelo banco de sua preferência; Verifique se tem outra dívida de até R$ 100: Se houver, a Serasa quitará esse valor integralmente. Caso a dívida seja menor que R$ 100, o auxílio será equivalente ao valor da dívida. Não será possível juntar dívidas para atingir R$ 100. Valor é recebido na Carteira Digital Serasa: O crédito será depositado na Carteira Digital Serasa, dentro do aplicativo, até o dia 28 de março, após a confirmação do pagamento das dívidas elegíveis. O saldo deverá ser utilizado até 31 de março de 2025. Após essa data, o saldo ficará indisponível se não for utilizado. Acompanhe sua negociação: O status do pagamento e do Auxílio-Dívida podem ser conferidos diretamente no aplicativo da Serasa. Ante de 17 a 23 de fevereiro de 2025, ou enquanto durarem os estoques.

