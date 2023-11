Selic é alterada pela terceira vez em 2023 pelo Copom; taxa cai para 12,25% ao ano

Nesta quarta-feira (1º), o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) reduziu a taxa Selic em 0,5 ponto percentual, para 12,25% ao ano. É o menor número desde maio do ano passado, quando estava em 11,75% ao ano.

Através de um comunicado, o Copom informou que continuará a fazer novos cortes de 0,5 ponto nas próximas reuniões. No entanto, o tempo de período de cortes pode sofrer alterações mediante as condições econômicas.

“A magnitude total do ciclo de flexibilização ao longo do tempo dependerá da evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica, das expectativas de inflação, em particular daquelas de maior prazo, de suas projeções de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos”, diz o texto.

IMPACTO DA SELIC

A Selic é a taxa básica de juros da economia e o principal instrumento do Banco Central para controlar a inflação. A economia é beneficiada pela redução da taxa, porque juros mais baixos barateiam o crédito e incentivam a produção e o consumo.

No entanto, o controle da inflação é dificultado a medida que as taxas ficam mais baixas. Antes de cortar a Selic, a autoridade monetária precisa analisar se os preços estão sob controle e não correm risco de subir.