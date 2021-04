Seguro-desemprego começa a ser pago na conta poupança social digital; tire suas dúvidas

O pagamento do seguro-desemprego nas poupanças sociais digitais abertas automaticamente pela Caixa Econômica Federal (CEF) começou a ser depositado nesta terça-feira (20).

A conta compulsória foi aberta para trabalhadores sem conta no banco ou que não indicaram outra instituição para o receber o valor.

A Poupança Social Digital Caixa é voltada para beneficiários de programas sociais do governo, com limite mensal de créditos de R$ 5 mil. A movimentação bancária ocorre via o aplicativo Caixa Tem.

De acordo com a instituição, para quem já tem outro tipo de conta na Caixa, os créditos serão realizados nas contas existentes e os valores poderão ser movimentados com a utilização do cartão da conta ou ainda pelo Internet Banking ou pelo aplicativo do banco.

Já nos casos em que o valor não pode ser creditado em conta existente ou em conta poupança social digital, explica, o trabalhador poderá realizar o saque com o Cartão do Cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui, além das agências.

O que é o seguro-desemprego

O seguro-desemprego é um benefício que oferece auxílio em dinheiro por um período determinado aos trabalhadores. Ele é pago de três a cinco parcelas, de forma contínua ou alternada, de acordo com o tempo trabalhado, e tem a finalidade de garantir assistência financeira temporária ao trabalhador dispensado involuntariamente (sem justa causa).

A Caixa atua como agente pagador do benefício, cujos recursos são custeados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). O valor do seguro-desemprego considera a média dos salários dos últimos 3 meses anteriores à dispensa. Para o pescador artesanal, empregado doméstico e o trabalhador resgatado, o valor é de um salário mínimo.

Leia o tira-dúvida sobre o benefício

Quem tem direito ao seguro-desemprego

• Trabalhador formal e doméstico, em virtude da dispensa sem justa causa, inclusive dispensa indireta;

• Trabalhador formal com contrato de trabalho suspenso em virtude de participação em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador;

• Pescador profissional durante o período do defeso;

• Trabalhador resgatado da condição semelhante à de escravo

Como receber o Seguro-Desemprego

Crédito em conta indicada na CAIXA (corrente ou poupança) ou em outras Instituições Financeiras por TED;

Crédito em conta Caixa selecionada automaticamente;

Crédito em Conta Poupança Social Digital, localizada ou aberta para tal finalidade,

Demais canais de pagamento para trabalhadores não bancarizados (autoatendimento, lotéricas, Caixa Aqui e agências), com o uso do Cartão do Cidadão e senha.

O que é a Poupança Social Digital

A Poupança Social Digital CAIXA é uma modalidade de poupança aberta para trabalhadores de Programas Sociais.

Qual o público do Seguro-Desemprego que terá conta Poupança Social Digital Caixa

Os trabalhadores que tem direito ao Seguro-Desemprego e não possuem conta bancária na Caixa. A Poupança Social Digital será aberta de forma automática, sem a necessidade de apresentação de documentos ou comparecimento às agências e sem custos.

Ainda haverá trabalhadores recebendo com uso de cartão social e senha (plataforma social)?

Sim, para o trabalhador não bancarizados e/ou que não foi possível a abertura de Poupança Social Digital, o saque poderá ser efetuado com cartão social e senha (autoatendimento, lotéricas, CAIXA Aqui e agências).

​Caso não queira receber via crédito em conta, posso continuar recebendo por meio da plataforma social?

Sim, o serviço de oposição ao crédito em conta pode ser solicitado em qualquer agência CAIXA.

Como faço para realizar a abertura da Poupança Social Digital Caixa?

Não é necessário realizar nenhum procedimento. A abertura da conta será realizada de forma automática, sem a necessidade de apresentação de documentos ou comparecimento às agências e sem custos.

Quais são as regras para que o trabalhador tenha a conta Poupança Social Digital aberta

• Possuir CPF Regular;

• Possuir dados mínimos cadastrais;

• Ser maior de 18 anos;

• Não possuir conta na CAIXA

É necessária a apresentação de documentos?

Não é necessário realizar nenhum procedimento. A abertura da conta será realizada de forma automática, sem a necessidade de apresentação de documentos ou comparecimento às agências e sem custos.

​Quais são as características da conta e como funciona sua movimentação

• Movimentação da conta prioritariamente pelo aplicativo Caixa Tem;

• Saque por meio da geração de código pelo trabalhador no aplicativo CAIXA Tem, que será finalizado no autoatendimento, lotéricas ou Caixa Aqui;

• Recebe créditos de Programas Sociais, Depósitos e Transferências;

• Realiza Pagamentos;

• Compras com Cartão de Débito Virtual ELO;

• Compras em maquininhas com QR Code;

• Créditos e débitos, desde que limitados a R$ 5.000,00 por mês.

Posso continuar utilizando o cartão social para movimentar a Poupança Social Digital Caixa?

Não, o cartão social poderá ser utilizado para receber o benefício quando este não for creditado em conta, para saque nos canais de pagamento (autoatendimento, lotéricas, Caixa Aqui e agências).

Haverá emissão de cartão físico

Não serão emitidos cartões físicos para a movimentação da Poupança Social Digital Caixa. Após o crédito do valor, o saque poderá ser realizado por meio da geração de código de saque pelo trabalhador no aplicativo CAIXA Tem, e será finalizado nos canais parceiros (Unidades Lotéricas e Correspondentes CAIXA Aqui) e terminais de autoatendimento.

​Como é feito o cadastramento de senha para a Poupança Social Digital

A senha da Poupança Social Digital é a mesma senha de acesso ao aplicativo CAIXA Tem.

Quais tarifas eu pago pela Poupança Social Digital

A Poupança Social Digital é isenta de tarifa mensal de manutenção e tem como franquia gratuita os seguintes serviços:

• Realização de até 02 (dois) saques por mês, em terminal de autoatendimento e unidades lotéricas, em breve, pelo Saque Digital sem cartão;

• Realização de 03 (três) transferências, por mês, para conta de depósitos para outros bancos;

• Realização ilimitada de transferências para contas da CAIXA;

• Fornecimento de até 02 (dois) extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta dias;

• Realização de consultas por meio digital, sem número máximo, através de site ou aplicativos disponibilizados pela CAIXA.

As movimentações que ultrapassarem os serviços básicos serão cobradas, conforme Tabela de Tarifas vigente.

Quais são as regras para que o crédito seja realizado na Poupança Social Digital Caixa

• Não possuir marca impeditiva, como bloqueio judicial ou bloqueio por fraude;

• Não possuir saldo negativo.

​Quais serão os canais disponíveis para saque

Com código gerado no aplicativo Caixa Tem em seu celular, você poderá realizar saque em um caixa eletrônico, lotérica e correspondente Caixa Aqui, conforme o horário de funcionamento de cada canal e as regras do programa. Para saber mais sobre o App Caixa Tem, clique aqui.

Com o crédito das parcelas na Poupança Social Digital, preciso sacar o valor integral

Não é necessário o saque do valor integral. A Poupança Social Digital Caixa é uma conta onde você poderá movimentar o valor da forma que achar melhor, sacando o valor integral ou parcial.

Após o crédito do Seguro-Desemprego na Poupança Social Digital será possível continuar realizando saques em Lotéricas e CCA?

Sim, após geração de código de saque pelo trabalhador no aplicativo Caixa Tem.

Será possível utilizar o App Caixa Tem para movimentação da conta

Sim, a movimentação da conta Poupança Social Digital deverá ser realizada preferencialmente pelo App CAIXA Tem.

​Que movimentações poderão ser realizada pelo App Caixa Tem

Por meio do App CAIXA Tem será possível realizar o pagamento de contas, realizar transferências de valores para outras contas, inclusive outros bancos, e geração de código para saque em autoatendimento, lotéricas e CAIXA Aqui.

Como se cadastro para ter acesso ao App Caixa Tem

As informações sobre o cadastramento no App Caixa Tem estão disponíveis aqui.