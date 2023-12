Segunda parcela do décimo terceiro deve ser paga até esta quarta (20); veja regras

O prazo para trabalhadores com carteira assinada, aposentados, pensionistas e servidores receberem a segunda parcela do 13º salário acaba nesta quarta-feira (20). Então, os empregadores têm até esta data para depositar o pagamento extra, segundo determina a legislação.

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) divulgou que cerca de 87,7 milhões de brasileiros recebem o benefício neste ano, no valor médio de R$ 3.057.

A primeira parcela da remuneração extra já foi depositada nas contas dos trabalhadores. O prazo para o pagamento dela terminou em 30 de novembro, como determina a lei, conforme informações do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Como é feito o cálculo do 13º salário?

A quantia paga como salário extra é resultado da divisão da remuneração integral do beneficiário por 12 e a multiplicação desse valor pelo número de meses trabalhados. Ou seja: se o indivíduo recebe um salário mensal de R$ 1 mil e trabalhou durantes 12 meses deste ano no mesmo local, receberá um 13º no total de R$ 1 mil. No entanto, se ele atuou por um período menor, receberá a quantia proporcional ao intervalo.

Segundo o TST, outras parcelas de natureza salarial, como horas extras, adicionais — noturno, de insalubridade e de periculosidade — e comissões também entram nesse cálculo.

Regras do 13º salário

Abaixo, confira algumas regras relacionadas ao benefício, conforme informações do TST.