Governo Federal alerta que mensagens sobre Programa Abono Natalino são falsas

O Governo Federal publicou alerta, nessa terça-feira (19), sobre mensagens falsas que estão circulando sobre o Programa Abono Natalino. Conforme o Governo, "golpistas estão enviando mensagens com link citando a ação fictícia. Esse link leva a um endereço que oferece risco a usuários".

"O Governo Federal não está realizando Programa Abono Natalino", destaca conteúdo divulgado pela Secretaria de Comunicação Social (Secom).

A mensagem falsa enviada cita um "suposto valor de R$ 630,00 a ser sacado e recebido via Pix". O texto ainda cita uma "data limite" para o saque, buscando "instigar as pessoas, que ficam mais suscetíveis a clicar no link maligno".

O link, conforme o Governo, leva para um site no exterior. "Os sites e portais do Governo Federal são todos hospedados em domínios do Brasil (a extensão .br)", frisa a Secom.

Além disso, conteúdos que relacionam o termo “abono natalino” ao programa Bolsa Família são "desinformativos", diz o Governo, que "já desmentiu o falso pagamento de 13º para beneficiários do Bolsa Família".

"Na dúvida, quando estiver diante de alguma vantagem ou benefício muito fortuitos, digite o termo na barra de procura do gov.br. Caso o programa de fato exista, ele vai constar nos resultados da procura", orienta a União.

Adicional de fim de ano para beneficiários do Bolsa Família

O Governo ainda explica que estados e municípios "têm autonomia para instituir complementações financeiras aos beneficiários do Bolsa Família", em iniciativas dos governos locais - não financiadas, portanto, por recursos federais.

Em Pernambuco, uma lei estadual de 2019 instituiu o pagamento do adicional de fim de ano para os beneficiários do programa. Já em outubro deste ano, a Paraíba instituiu o pagamento complementar também por meio de lei estadual.